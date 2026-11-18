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黃珊珊一句「講完了」！網友聯想「蔣完了」掀熱議

吳崑玉駁諧音暗示！真正意思是「不要再煩老娘」

連對岸都來電施壓？吳崑玉親曝過往選舉經驗

曾於2022年代表民眾黨參選台北市長的前立委黃珊珊，近日以「生命很短我很忙」為題抒發心情，最後一句「講完了。就這麼簡單！」不僅引發網友聯想，甚至被解讀為「蔣完了」的諧音，猜測是否在暗示國民黨籍台北市長蔣萬安的選情。對此，黃珊珊昔日親民黨戰友吳崑玉認為，真正原因恐怕是「她在發火了」，才會罕見公開表達不滿。黃珊珊15日在臉書發表一篇長文，談到近期發生不少事情，每個人似乎都能針對別人的生活與決定發表意見。她坦言，過去曾經在意外界眼光，甚至因為他人的評論讓自己陷入內耗，但隨著年紀增長，現在反而覺得很輕鬆，因為所有外界意見與猜測，都與她無關，「我學會的是，要把大腦與精力，留給自己，還要分清楚輕重緩急」。黃珊珊也在文中表明，人的時間和心力都很有限，應該留給真正重要的事情，不是每一個問題都需要回答，不是每一個誤解都需要澄清，更不是每一個經過身邊的聲音，都值得停下腳步，最後她以「講完了。就這麼簡單！」作結。不過，由於目前正值台北市長選戰布局敏感時刻，加上黃珊珊過去曾投入台北市長選舉，這句「講完了」隨即被部分網友拿來與「蔣完了」聯想，猜測是否藉由諧音影射蔣萬安，相關討論也在網路上延燒。針對網路上的各種解讀，吳崑玉17日在政論節目中表示，將「講完了」解讀成「蔣完了」，其實是外界想太多。以他過去與黃珊珊共事、相處的了解，黃珊珊並不是習慣使用雙關語的人。不過，他特別提到，黃珊珊文章開頭的「生命很短我很忙」，這句實話反而值得注意。吳崑玉認為，這句話真正想傳達的訊息，說穿了就是「不要再煩老娘了，老娘不會出來表態的，不要來吵我了」，顯示黃珊珊可能已經厭倦外界不斷要求做出政治選擇。他更直言，這篇文會出來，就是黃珊珊在發火了，而且難得公開發這麼大的火，背後恐怕累積了不少不滿。至於黃珊珊為何突然發文劃清界線，吳崑玉研判，可能是各方人士不斷透過人脈關係施壓、頻繁打電話，希望她配合特定政治安排，讓她不堪其擾。他也提到，甚至不能排除對岸也有人透過各種管道出手影響。為了說明這類政治壓力並非沒有前例，吳崑玉還分享過去親民黨的選舉經驗：「你不要以為對岸不會打電話喔，那時候為了叫我們家老闆（指宋楚瑜）去挺連勝文，老闆的秘書全中國35個省的電話都接過了！」