民眾黨嘉義市長候選人張啓楷遭投訴並公開影片，4月間跑行程時竟在嘉義市區當街尿尿，引發網路熱議。律師指出，隨地便溺同時觸犯《廢棄物清理法》與《社會秩序維護法》，單一法規最重可罰6,000元；若在嘉義市具名檢舉成案，還能領取實收罰鍰一成獎金。
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🟡張啓楷當街尿尿全被拍，律師揭兩法裁罰標準
據《鏡週刊》報導，有民眾投訴並公開影片指出，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷於 4 月 19 日出席嘉義市眷村社區經國新城、精忠新城團結座談會期間，竟在經國新城人行道一帶當街尿尿。政治工作者周軒隨後轉貼報導直呼「居然光天化日之下在嘉義市區隨地大小便」，網友也留言痛批「還大白天、十字路口」、「沒知識又沒衛生」。
針對隨地便溺的法律責任，律師劉韋廷過去曾在臉書說明，該行為已觸犯《廢棄物清理法》第 27 條規定，依法可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；同時，於公共場所或公眾得出入之場所任意裸體或為放蕩之姿勢，亦觸犯《社會秩序維護法》第 83 條，可處新臺幣 6,000 元以下罰鍰。
🟡檢舉隨地大小便賺獎金，嘉市成案最高領600元
為遏止隨地便溺歪風，嘉義市訂有實質檢舉獎勵。依據《嘉義市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》及嘉義市環保局公告，民眾若在嘉義市檢舉隨地大小便（含行人便溺、遛狗未清理），只要查證屬實並實收罰鍰達 1,200 元以上，即可獲得實收罰鍰金額 10% 的獎金；依 1,200 元至 6,000 元裁罰計算，每件成案繳款後約可領取 120 元至 600 元（實領時需依所得稅法預先代扣 20% 稅額）。
嘉義市環保局提醒，檢舉人必須具名提供真實姓名、聯絡電話、住址與身分資料，匿名或資料不全者雖會受理稽查，但無法領取獎金。不過，要注意蒐證時需附上顯示日期與時間的清晰照片或影片，清楚拍下違規行為及可辨識身分的線索，並建議在發現違規日起 7 至 15 天內，透過環境部公害污染陳情系統、「公害報報 APP」或向嘉義市政府環境保護局送件。
至於事件發生於今年 4 月、至今是否仍能檢舉？依《行政罰法》第 27 條規定，《廢棄物清理法》裁處權時效為 3 年，環保局查證屬實仍可依法開罰（《社會秩序維護法》裁處時效則為 2 個月，已逾追訴期）；不過依《民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》規定，若主管機關於民眾檢舉前已因媒體報導等途徑知悉違規事實並立案稽查，後續檢舉人將無法請領檢舉獎金。
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據《鏡週刊》報導，有民眾投訴並公開影片指出，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷於 4 月 19 日出席嘉義市眷村社區經國新城、精忠新城團結座談會期間，竟在經國新城人行道一帶當街尿尿。政治工作者周軒隨後轉貼報導直呼「居然光天化日之下在嘉義市區隨地大小便」，網友也留言痛批「還大白天、十字路口」、「沒知識又沒衛生」。
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為遏止隨地便溺歪風，嘉義市訂有實質檢舉獎勵。依據《嘉義市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》及嘉義市環保局公告，民眾若在嘉義市檢舉隨地大小便（含行人便溺、遛狗未清理），只要查證屬實並實收罰鍰達 1,200 元以上，即可獲得實收罰鍰金額 10% 的獎金；依 1,200 元至 6,000 元裁罰計算，每件成案繳款後約可領取 120 元至 600 元（實領時需依所得稅法預先代扣 20% 稅額）。
嘉義市環保局提醒，檢舉人必須具名提供真實姓名、聯絡電話、住址與身分資料，匿名或資料不全者雖會受理稽查，但無法領取獎金。不過，要注意蒐證時需附上顯示日期與時間的清晰照片或影片，清楚拍下違規行為及可辨識身分的線索，並建議在發現違規日起 7 至 15 天內，透過環境部公害污染陳情系統、「公害報報 APP」或向嘉義市政府環境保護局送件。
至於事件發生於今年 4 月、至今是否仍能檢舉？依《行政罰法》第 27 條規定，《廢棄物清理法》裁處權時效為 3 年，環保局查證屬實仍可依法開罰（《社會秩序維護法》裁處時效則為 2 個月，已逾追訴期）；不過依《民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》規定，若主管機關於民眾檢舉前已因媒體報導等途徑知悉違規事實並立案稽查，後續檢舉人將無法請領檢舉獎金。
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