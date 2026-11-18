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選戰倒數10天，北市議員秦慧珠近日因言行爭議，引爆藍營強烈不滿。秦昨在政論節目中爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，再度引爆譁然。立法院長韓國瑜嫡系子弟兵、前立委參選人林佳新開砲，提名這種台北議員還需要什麼敵人？要是發生在綠營早開幹了，選前就弄死他了誰還在跟你客氣。林佳新說，跟他說什麼「不知道節目廣告時段有線上直播，才被節目剪輯外流」當大家都沒上過節目嗎？還是這種私下訕笑配合黑蔣就是妳刻意為之？再者整個局根本就已經變成「待珠黑蔣」的例行劇本，根本不用背劇本有人開頭全體附和，秦慧珠再配合說兩句即成當天短影音。林佳新痛斥，提名這種台北議員還需要什麼敵人？罵了這麼久終於看到有人敢公開針對秦慧珠了，這要是在民進黨選戰時刻發生這種事早被支持者包圍競選總部了。難怪被綠營瞧不起，要是發生在綠營早開幹了，支持者還抗議包圍了，而在國民黨就是選後再檢討，選後檢討你媽啦，選前就弄死他了誰還在跟你客氣。林佳新說，選後要是蔣，秦當選她只會繼續配合綠營刷流量樹立人設啦，到時候誰還屌你的黃復興黨籍處分，或者什麼鬼呼籲。套個吳董邏輯「秦慧珠就是看破你們這些臺北市國民黨人的手腳啦」，要是民進黨就會直接開幹看以後誰還敢。