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台股今（18）日早盤開高後，一度翻黑下殺快千點、失守4萬點大關，上下震盪1677點，外資昨日則持續賣超台股，立委也關切外資撤出有無收斂？有沒有看到外資認錯回補跡象？財政部長莊翠雲在立法院財政委員會表示，台灣經濟成長及基本面都相當好，台股震盪也會受到國外影響，尤其跟美股連動相當深，也因此，國安基金啟動護盤，國安基金執行秘書每天都在關注股市，也會執行市場安定任務。美股4大指數跌多漲少，加上輝達盤後交出亮麗財報，激勵盤後股價一度漲逾4%。亞股今日也出現反彈，台股在台積電、聯電、南亞科、景碩等權值股開盤大漲，台股開盤也上漲627.98點，以40720.09點開出，盤中一度來到40938點，漲846點。不過，隨後賣壓湧入，台股翻黑一路向下，在晶圓雙雄、記憶體、AI等電子股大跳水，傳產與金融也跟著翻車，指數急殺1538點，再度跌破4萬點大關，一度下探39260.99點，下跌831.12點，震盪達1677點。不過，截至上午11時16分又翻紅回到4萬點之。台股跌不停，也引發立委關注，尤其國安基金已啟動護盤，國民黨立委林德福今日在立法院財委會就詢問，外資撤台有無收斂？有沒有看到外資認錯回補跡象？財政部長莊翠雲則表示，台灣經濟成長及基本面都是相當好，台股震盪也會受到國外相關影響，尤其跟美股連結相當深。也因為這樣，莊翠雲表示，國安基金11月6日也召開臨時委員會議，在符合國安基金條例第八條規定進場護盤條件之下，那時已授權國安基金執行秘書視情況動用資金，執行市場安定任務，「國安基金執行秘書每天都在關注股市情形，也會執行市場安定任務。」