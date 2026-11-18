中央氣象署預報中心技正謝佩芸表示，今（18）日上午各地仍有陽光，但午後東北季風增強，北台灣、宜蘭及花蓮降雨增加，且越晚越冷，明（19）日北台灣整天氣溫不到20度。周五、周六（11月20日至11月21日）冷空氣影響最明顯，強度有機會接近大陸冷氣團，中部以北、宜蘭低溫下探14至15度，將是入秋以來最顯著降溫。
午後北台灣轉雨降溫 明天整天不到20度
謝佩芸指出，今天上午各地晴朗、可見陽光，但是隨著北方雲系逐漸接近，今天中午後北台灣雲量就會開始增多，桃園以北、宜蘭、花蓮的降雨逐漸增加，中南部今天天氣還不受影響，但隨著東北季風增強，下半天開始由北往南，各地都會逐漸起風且降溫。
溫度方面，今天中部以北、東半部白天高溫27至28度，南部上看31度，下半天北台灣、宜蘭，傍晚前後溫度快速下降到20至21度，明天整天氣溫甚至都不到20度，中南部、花蓮明天白天高溫也只有20至22度。
周五、周六北台灣不到14度 3500公尺高山有望降雪
謝佩芸提及，周五、周六是冷空氣影響最明顯的時段，預估強度有機會接近大陸冷氣團，深夜清晨中部以北、宜蘭地區低溫只有14至15度，南部和花東低溫16至18度，西半部空曠地區氣溫還會更低，是入秋以來最顯著的降溫。周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日冷空氣離開，氣溫才會回升。
降雨部分，明天北部、東半部持續有短暫雨，中南部陰天到多雲，周五水氣減少，僅山區、東半部還是局部性短暫雨出現，周六各地回復晴朗天氣；周四晚上到周五，部分3500公尺以上山區有零星降雪機率。
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謝佩芸指出，今天上午各地晴朗、可見陽光，但是隨著北方雲系逐漸接近，今天中午後北台灣雲量就會開始增多，桃園以北、宜蘭、花蓮的降雨逐漸增加，中南部今天天氣還不受影響，但隨著東北季風增強，下半天開始由北往南，各地都會逐漸起風且降溫。
溫度方面，今天中部以北、東半部白天高溫27至28度，南部上看31度，下半天北台灣、宜蘭，傍晚前後溫度快速下降到20至21度，明天整天氣溫甚至都不到20度，中南部、花蓮明天白天高溫也只有20至22度。
謝佩芸提及，周五、周六是冷空氣影響最明顯的時段，預估強度有機會接近大陸冷氣團，深夜清晨中部以北、宜蘭地區低溫只有14至15度，南部和花東低溫16至18度，西半部空曠地區氣溫還會更低，是入秋以來最顯著的降溫。周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日冷空氣離開，氣溫才會回升。
降雨部分，明天北部、東半部持續有短暫雨，中南部陰天到多雲，周五水氣減少，僅山區、東半部還是局部性短暫雨出現，周六各地回復晴朗天氣；周四晚上到周五，部分3500公尺以上山區有零星降雪機率。