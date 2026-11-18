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台灣買下近6成韓國葡萄 出口額遠超美國

葡萄成韓國農產品出口成長主力 銷售額超越草莓

台灣消費者對韓國葡萄的喜愛，成為推動韓國水果出口成長的重要動力！根據韓國農業部最新公布的統計，今年前10個月韓國新鮮葡萄出口額達9070萬美元（約新台幣28.9億元），較去年同期大增85.2%。其中，台灣就買下價值5130萬美元（約新台幣16.3億元）的韓國葡萄，占整體出口額近57%，不僅穩居最大出口市場，更遠遠超過排名第二的美國。根據韓國先驅報報導，韓國農業部16日公布的數據，2026年1月至10月，韓國新鮮葡萄出口量達1萬1800公噸，較去年同期暴增135%；出口金額則由去年同期的4890萬美元，增加至9070萬美元，年增85.2%。從出口目的地來看，台灣是韓國葡萄最重要的海外市場，前10個月進口金額達5130萬美元，占韓國全球葡萄出口額約57%。排名第二的是美國，出口額為1644萬美元，與台灣仍有明顯差距。其他主要市場包括香港587萬美元、越南472萬美元，以及新加坡413萬美元。上述5個市場合計占韓國葡萄出口總額約91%，顯示韓國葡萄外銷高度集中在少數市場，其中又以台灣的需求最為突出。不過，值得注意的是，韓國葡萄出口量增幅達135%，明顯高於出口金額的85.2%，意味著雖然整體銷售規模大幅擴張，但平均每公噸出口收入反而下降。在韓國農業部此次公布的5項主要新鮮農產品中，葡萄無論出口量或出口金額，成長幅度都是最高。統計顯示，今年前10個月韓國新鮮農產品整體出口額達12.1億美元，較去年同期小幅成長2.3%，但出口量卻減少17.3%，降至40萬6700公噸。相較之下，葡萄出口逆勢大幅成長，占整體新鮮農產品出口額的比重，也從去年同期約4.1%提高至今年的7.5%。以出口金額來看，韓國葡萄今年前10個月較去年增加4180萬美元，甚至超過整體新鮮農產品出口額約2700萬美元的增幅。換句話說，若排除葡萄，韓國其他新鮮農產品合計出口額反而較去年同期減少約1500萬美元，凸顯葡萄已成為今年韓國農產品出口成長的重要支柱。除了葡萄，韓國草莓出口今年也維持成長。今年1月至10月，韓國草莓出口量達4900公噸，年增16.2%；出口額為6110萬美元，年增15.3%。值得注意的是，去年同期韓國草莓出口額仍高於葡萄，但隨著今年葡萄銷售大幅成長，葡萄出口額已反超草莓近3000萬美元。