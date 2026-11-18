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▲秦慧珠被封為政壇界陳美鳳，還被網友問是用什麼粉底液。（圖／翻攝自Threads＠helen_chin888）

九合一選戰將在11月28日舉行投票，國民黨台北市議員秦慧珠多次對台北市長蔣萬安提出質疑，昨（17）日蔣萬安和秦慧珠等人掃街拜票，兩人零互動尷尬到極點，然而有網友發現，秦慧珠的老公魏約翰竟然是「花系列」製作人，捧紅「上古許光漢」林煒的重要推手。秦慧珠因多次對蔣萬安執政方法提出意見，引來藍營支持者出征，昨日掃街時兩人更是零互動，秦慧珠參加政論節目《前進新台灣》，被主持人王偊菁問到掃街狀況，秦慧珠提到當時有個太太嗆她「」，秦慧珠無言喊，「」還說蔣萬安的老婆石舫亘人緣比他好一百倍。秦慧珠火力全開，大吐真心話，不少網友好奇她的來歷，事實上，1955年出生的秦慧珠已經71歲，經歷7任台北市長、5任總統的更迭，畢業於淡江大學、輔大中研所、文大中文所博士，後續任教於輔大語言中心、淡江大學、中正理工學院、政治作戰學校等等，學經歷非常驚人。秦慧珠也曾擔任《聯合報》主編，主持過中廣《早安曲》、《兩岸好好玩》、《慧眼看台灣》等節目。有趣的是，秦慧珠的老公魏約翰是中視「花系列」的製作人，當年捧紅了有「上古許光漢」之稱的林煒。魏約翰曾接受《鏡報》專訪，透露花系列是無心插柳，當時編劇建議，只要劇名跟花有關就會有收視率，沒想到一炮而紅。12年前秦慧珠競選台北市議員，成立後援會時，魏約翰帶著王道、崔佩儀、 湯志偉等人站台催票，原本席曼寧和王淑娟也要出席，但因為有事排不開無法到場 ，崔佩儀還大讚秦慧珠是女強人、不怕艱難。更驚人的是，多年過去了，秦慧珠的外型似乎沒有太大改變，近來一名攝影師「李洵」透過Threads公開秦慧珠的形象照，讓許多網友驚呼她根本是「政壇界陳美鳳」。