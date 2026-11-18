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《GTA 6》有金融魔咒？歷代上市年份竟遇上金融風暴

歷代GTA上市撞金融危機！7大巧合一次看

▲《俠盜獵車手4》（GTA 4）於2008年4月29日上市，同年爆發全球金融海嘯，美國投資銀行雷曼兄弟更在9月宣布破產，意外形成歷代GTA上市與金融危機的巧合。（圖／翻攝自Rockstar Games）

《GTA 6》真的遇上AI泡沫？美國聯準會也提出警告

▲《GTA 5》三大主角麥可、富蘭克林與崔佛同框。遊戲2013年上市時，歐洲債務危機尚未完全平息，也被網友列入歷代GTA金融危機對照表。（圖／翻攝自Rockstar Games）

全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，沒想到遊戲還沒推出，網路上竟流傳一項驚人巧合！近日有網友整理歷代《GTA》系列上市年份，發現從1997年亞洲金融風暴、2001年網路泡沫破滅，到2008年金融海嘯，似乎每逢《GTA》推出新作，全球經濟就會遭遇重大危機。如今《GTA 6》即將登場，恰巧市場又掀起「AI泡沫」疑慮，讓這項都市傳說再度引發關注。近日社群平台 Threads 流傳一份《GTA》系列與全球金融危機的對照表，將1997年至2026年間的重要作品，分別對應亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯及歐洲債務危機等重大事件，甚至預測2026年《GTA 6》上市，可能正好碰上AI泡沫破裂。其中，最令人印象深刻的是2008年4月29日上市的《GTA 4》，當年全球確實爆發金融海嘯，美國投資銀行雷曼兄弟更在9月宣布破產，導致金融市場陷入恐慌。由於遊戲與金融危機發生在同一年，乍看之下確實相當巧合。首代《GTA》於1997年推出，當年7月泰國泰銖危機引爆亞洲金融風暴，隨後波及多個亞洲經濟體。兩件事情確實發生在同一年，但金融風暴早於遊戲上市。《GTA 2》於1999年上市，當時全球科技股受到網路產業熱潮追捧，市場估值不斷攀升。然而，著名的網路泡沫崩盤主要從2000年開始，1999年其實仍處於泡沫膨脹階段。《GTA 3》於2001年10月上市，當時美國經濟陷入衰退。根據美國國家經濟研究局（NBER）紀錄，美國經濟衰退發生於2001年3月至11月，與遊戲上市時間高度重疊。《GTA 4》於2008年4月29日推出，同年9月雷曼兄弟破產，全球金融危機進一步惡化。這也是整份對照表中最容易讓人聯想到「GTA 金融魔咒」的案例之一。《GTA 5》於2013年9月17日上市，當時歐洲仍受到債務危機餘波影響。不過，歐債危機早在2010年就已爆發，2011年至2012年更是市場高度緊張的時期，因此2013年並非危機剛開始的年份。網路貼文將2021年標示為《GTA 5》最終版上市，但實際上當年推出的是《GTA：三部曲－最終版》，收錄《GTA 3》、《罪惡城市》及《聖安地列斯》3款作品。《GTA 5》的 PS5 及 Xbox Series X／S 強化版則是2022年3月才推出。此外，美國因新冠疫情陷入的經濟衰退發生在2020年2月至4月，與2021年的遊戲上市時間並不吻合。《GTA 6》預計11月19日上市，恰巧全球金融市場正關注AI產業的高額投資與科技股估值，部分分析人士擔憂 AI 熱潮可能形成資產泡沫。不過，目前仍無法認定全球 AI 市場已全面泡沫化，更不能預測一定會在《GTA 6》上市時崩盤。值得注意的是，2026年的 AI 泡沫疑慮並非完全空穴來風。根據路透社11月13日報導，美國聯準會最新金融穩定報告指出，AI 相關風險已成為受訪市場人士最關注的金融穩定問題之一。報告提到，AI產業的大規模投資推升市場估值，但如果企業獲利不如預期，可能引發股市修正，進一步影響信貸及整體經濟。歐洲中央銀行也曾對AI相關股票估值過高提出警告。不過市場對 AI 未來發展仍存在不同看法。