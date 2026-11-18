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國民黨立委、蔣萬安競選總幹事羅智強表示，藍白去年修正《環境影響評估法》等三法時，民進黨台北市長候選人沈伯洋投下反對票，是「沈伯洋背叛環保、擁抱光電的鐵證」。對此，沈伯洋今（18）日表示，該法等於是打臉蔣萬安，因為代表只要通過環評就能設光電板；他強調，他的立場堅定，翡翠水庫就是不可以設光電板，「沒想到對方這麼喜歡自己打臉自己」。羅智強表示，國民黨和民眾黨在去年修正《環境影響評估法》等三法，修法明文規定，水面型光電設置或累積設置面積達5公頃，或裝置容量達1萬瓩（10MW），就須辦理環評。他質疑，沈伯洋當時投下反對票，當上台北市長不會出賣翡翠水庫？沈伯洋上午在議員李建昌、何孟樺、王孝維及議員候選人高嘉瑜、陳又新一同赴花市掃街。對於藍營質疑，沈伯洋感嘆，沒想到對方竟然把這個拿出來講，若大家回去看這個法案，「等於是在打臉蔣萬安」，因為大家都在講，在水庫上面就是不能設，若回去翻當時表決的發言，對方意思就是只要通過環評就可以，「這樣不是跟他們這幾天講的完全不一樣嗎？」沈伯洋質疑，這幾天不是說完全不准、絕對不可以，怎麼通過法律時，是超過幾公頃以上就一定要通過環評，通過環評就可以？「我的立場反而是更堅定」。沈伯洋指出，按照專業的評估，翡翠水庫就是不可以、就是不行，「沒有想到對方那麼喜歡自己打臉自己，也是讓場面感到十分溫馨」。對於蔣萬安批評，手中寶劍到底是捍衛台北市民的權益，還是民進黨的利益？沈伯洋回應，他越來越聽不懂蔣市長講的話，團隊辦那麼多場肥皂箱、面對市民那麼久，要保護的一直都是台北市民。沈伯洋提到，包括各種食安、兒虐，及基泰案件，大家應該很清楚感覺到，團隊就是站在市民這一邊；他也批，蔣萬安的行為，跟批評他的，好像完全對不到一起，這應該是蔣自己要去想的事情，不要只用嘴巴講，但是不做。