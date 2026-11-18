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批前市長曾砍預算「市民被騙過」 盧江齊喊中央普發現金2萬

民進黨候選人何欣純昨晚在公辦電視政見發表會公開承諾，當選後將延續老人健保補助，並在不舉債前提下推動台中首次普發現金。對此，台中市長盧秀燕今（18）日受訪時提出質疑，強調民進黨在立法院反對老人健保補助，並劍指林佳龍，指台中市民有「被前市長騙過」的經驗，讓人無法放心；至於普發現金，盧秀燕表態支持國民黨團推動的中央版「每人普發2萬元」。她同時高度肯定國民黨候選人江啟臣昨晚的表現，稱讚他全程氣定神閒、沒有低頭看稿，展現對市政的極度嫻熟。盧秀燕與江啟臣今日上午共同出席后里區聯合行政中心動土典禮。會後接受媒體聯訪時，被問及對昨晚政見會的評價，盧秀燕表示，以江啟臣競選總部主委的視角來看，她個人相當滿意；她指出，江啟臣在台上侃侃而談、氣定神閒，沒有頻頻低頭看稿，足以證明他對市政非常嫻熟且充滿自信，在陳述中不斷提出改革與繁榮幸福的願景，讓整個輔選陣營都非常滿意。話鋒一轉，針對民進黨對手何欣純承諾上任後一定延續老人健保補助，盧秀燕直言「民進黨是反對老人健保補助的」。她指出，日前立法院針對相關法案投票時，民進黨下令所有黨籍立委都不可以支持、不可以進去投票，連民進黨籍的行政院長也不副署、不簽字同意，「即使有些縣市長候選人嘴巴說要延續或執行，但他們在立法院就是不支持，行政院長也不副署。」盧秀燕進一步強調，台中市民過去有過「被騙的經驗」，曾有前市長在選前承諾要辦，結果上任後就把預算砍掉、不再執行，讓台中市民感到受傷與被騙，「這就是這段時間以來，這個議題不只在台中市、也在全國各縣市發酵的原因。」至於何欣純提出要盤點財政、在不舉債的前提下推動台中普發現金，盧秀燕則將焦點轉向中央財政。她表示今年超徵稅收高達1兆元，若按照國民黨團的提案，由中央普發現金每人2萬元，也不過花費4,600億元、還不到超徵金額的一半，剩下的超過5,000多億元稅收仍可交由賴政府運用，「這才是真正做到『AI紅利』政府跟人民共享的目的。」一旁的江啟臣也補充說明，政府已針對超徵稅額普發現金1萬元「還稅於民」，國民黨團因此提出立法院版的「普發2萬元」，而非行政院版的1萬元。江啟臣透露，該提案目前仍在朝野協商溝通中，預計立法院明（19）日就會進行處理，很快就會有明確答案。