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台股今（18）日開高走低，早盤一度反彈逾800點，隨後賣壓湧現，加權指數不僅翻黑，更跌破4萬點關卡，盤中最低下探39,260.99點。與前一交易日收盤40,092.11點相比，下跌831.12點，跌幅約2.07%。加權指數今天以40,720.09點開出，開盤上漲627.98點，盤中最高來到40,938.20點，不過隨後走勢急轉直下。以盤中低點計算，從開盤至最低點回落1,459.10點，早盤反彈漲幅全數回吐，並進一步跌破4萬點。截至11時20分，台股盤中最低點已下探39,260.99點，盤勢仍在交易中。回顧前一交易日（17日），台股下跌947.97點，跌幅2.31%，收在40,092.11點。市場原先期待輝達財報優於預期能為AI族群帶來支撐，但今天台股開盤反彈後仍遭遇賣壓，顯示市場對利多的反應並不一致。輝達於美東時間17日公布2027會計年度第3季財報，單季營收達1,158.44億美元，年增103%，高於市場預期；公司預估第4季營收約1,300億美元。不過，FTNN報導指出，輝達美股當日收跌0.44%，台積電ADR也下跌3.68%，盤後財報公布後雖一度上漲逾4%，台股早盤仍未能延續開盤漲勢。從台股盤勢來看，開盤反彈與盤中跌破4萬點形成明顯落差。輝達財報數字雖然亮眼，但不能直接等同台灣AI供應鏈個股同步走強；後續仍須觀察大型權值股、電子族群及市場成交量變化。