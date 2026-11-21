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▲「亞昕國際」社區內規劃了凌空泳池寓所，完美實踐度假氛圍。（圖／業者提供）

▲亞昕國際人文氣息濃厚，在學區方面，有「永隆國小」與「爽文國中」雙明星學區。（圖／業者提供）

▲亞昕集團32年的持續淬鍊，從結構、工法，到生活尺度，都秉持著讓住戶永居的品質。（圖／業者提供）

隨著央行信用管制政策常態化，中台灣房市正式邁入「價值回歸」時代，市場上不再是投機客的天下，最抗通膨、擁有無法複製的地段、頂級景觀，甚至是指標建商品牌等剛性置產物件，成為新興置產浪潮。以台中市為例，深耕精緻住宅與飯店美學的「亞昕國際」，近期於大里核心推出31層指標型巨作，不僅刷新大里天際線，更以「270度康橋水岸環繞」的奢華視野，打造話題度。超高層建築往往是城市繁榮的象徵，也是區域價值的定錨點，亞昕國際在耐震採取最高規格，對重視安全與資產保值的自住客而言，無疑是最安心的隱形保障，周邊更被興大綠園道、藍花楹公園等萬坪綠帶緊緊環抱，可將繁華市景與水岸風光跟滿滿的綠意盡收眼底。社區內更規劃凌空泳池寓所，與空中動能會館、送餐機器人等，打造飯店式氛圍，完美實踐「出門繁華、入戶寧靜」的度假氛圍，讓住戶不必遠走郊區，在市中心就能享受「回家即飯店、返家即度假」的五星級飯店生活體驗。停車空間也為住戶做了尊榮升級，不僅各層皆有第二門廳設計，還升級全車道磚，每一個細節規畫都相當講究。除了無價景觀，亞昕國際更集結了中台灣頂級的文教與生活機能，周邊鄰近國立公共資訊圖書館，人文氣息濃厚，在學區方面，有「永隆國小」與「爽文國中」雙明星學區，並串聯興大附中與中興大學，為注重下一代教育的菁英家庭，提供了便利的教育資源。交通與機能上，位居大明路與大買家雙核心商圈，步行即可滿足日常採買，並鄰近台中仁愛醫院，享有完善的醫療資源，也能透過中投公路、台74線快速道路，迅速串聯國道、台中高鐵站與七期市中心，完美掌握中台灣的交通主動脈。真正好的建築，落實在每一道細節，亞昕集團32年的持續淬鍊，從結構、工法，到生活尺度，都秉持著讓住戶永居的品質，在當前市場氛圍下，兼具「品牌、地段、機能、景觀」的物件最能禁得起考驗，買盤不僅看中水岸環繞、明星學區與便利交通，更受亞昕國際引以為傲的飯店式物管與泳池會所吸引，也難怪這座刷新大里天際線的31層擎天建築，成為不少民眾換屋、置產的新選擇。