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多倫多暴龍今（18）日在主場以102：111不敵紐約尼克，苦吞近期一波5連敗。然而比連敗更令暴龍球團與球迷心碎的是，休賽期重金網羅並簽下2年1.15億美元延長合約的明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard），因左膝腫脹持續高掛免戰牌。球團今日公布最新傷情評估，宣布他將「至少再缺席一周」，意味著開季前17場比賽他將直接缺席高達15場，讓他在季前「希望本季出賽場次超越上季65場」的公開承諾徹底淪為空談。左膝腫脹復出遙遙無期 季前65場出賽承諾幾近破局現年35歲的雷納德本季僅為暴龍出戰開季前兩場比賽（場均19.5分、7.5籃板），自10月23日之後便因左膝腫脹一路休戰至今。暴龍官方在迎戰尼克前夕發布最新傷病報告，指出雷納德在接受左膝腫脹治療後，力量訓練與體能恢復計畫雖已取得進展，並開始進行個人場上訓練，但仍處於「逐周評估」狀態，預計至少還需再缺席一周。暴龍隨隊記者勒溫伯格（Josh Lewenberg）隨即在社群媒體上潑了一盆冷水，他指出雷納德在開季前曾信誓旦旦表示，希望本季出賽場次能超越上賽季的65場。然而等到球團下周再度更新傷情時，雷納德已經確定缺席了暴龍開季前17場比賽中的15場。這代表他不僅必須在下週準時復出，還得打滿接下來所有剩餘賽事一場不休，才勉強能將本季出賽數推升至67場——勒溫伯格直言，以雷納德的傷病史與目前謹慎的復健步調來看，這種劇本「幾乎不可能發生」。少了雷納德13戰吞10敗 暴龍連4戰遭逆轉苦吞對尼克15連敗雷納德長期缺陣的骨牌效應已徹底重創暴龍戰績。今日在主場迎戰衛冕軍尼克，暴龍前三節一度取得13分領先優勢，卻在末節遭尼克打出31：19的猛烈反撲翻盤，即便小將華特（Ja'Kobe Walter）外線12投7中狂砍25分、巴瑞特（RJ Barrett）貢獻22分、巴恩斯（Scottie Barnes）拿下20分，仍無力阻擋尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）全場轟下31分與唐斯（Karl-Anthony Towns）16分、16籃板、8助攻的雙十表現。統計顯示，在雷納德缺陣的13場比賽中，暴龍苦吞高達10場敗仗，目前戰績跌至5勝9負排在東區第9；更難堪的是，暴龍近期4連敗全部都是在「曾領先雙位數」的大好局面下遭到逆轉，本季面對勝率5成（含）以上球隊戰績更是慘澹的0勝8負，主場連兩戰不敵尼克後，對戰尼克更已苦吞跨季15連敗。面對一再重演的崩盤劇本，勒溫伯格無奈感嘆：「最糟糕的劇情正在重演。」