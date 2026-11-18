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距離九合一大選投票日僅剩10天，嘉義市長選戰再爆爭議！民眾黨候選人張啓楷遭爆在路邊便溺，過程還被路過民眾的行車紀錄器完整拍下。不少網友湧入張啓楷臉書揶揄，沒想到本人粉專竟以預設罐頭訊息回覆「感謝您的支持，啓楷會繼續努力！3號張啓楷感謝您！」甚至按讚網友留言，直到團隊察覺異狀後，才陸續將相關留言刪除。根據《鏡週刊》報導，有民眾今年4月19日下午開車行經嘉義市新榮路、永安街口時，意外目擊一名男子站在路邊樹叢撒尿。行車紀錄器不僅拍下男子面向草叢低頭的畫面，連彎腰拉開褲子拉鍊的動作也清晰入鏡，讓車內民眾當場忍不住驚呼：「哎喔！胎哥鬼！」巧合的是，張啓楷當天也有公開行程，他出席嘉義市眷村文化發展協會在西區船老大囍宴餐廳舉辦的會員大會，並與國民黨副主席季麟連同台。比對影片中男子的衣著，白色背心、卡其褲及黑鞋，與張啓楷當天出席活動時的穿搭相似，因此引發外界聯想。影片消息傳出後，迅速在網路上延燒，網友紛紛留言嘲諷，直呼「好噁」、「沒洗手，等等遇到支持者繼續握手」，還有人拿民眾黨的政治用語開玩笑，稱「他是在灌溉小草」、「步行不用3分鐘有便利商店，他選擇澆花」，甚至有人以「台北有洋流，嘉義有棒流」揶揄，相關留言引發討論。更引人注意的是，大批網友湧入張啓楷臉書粉專留言，帳號卻是以預先設定的罐頭訊息回覆，內容一律是「感謝您的支持，啓楷會繼續努力！3號張啓楷感謝您！」部分留言還獲得粉專按讚，讓網友看了更加傻眼。不過，據報導，競選團隊發現相關情況後，隨即陸續刪除留言。