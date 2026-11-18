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張啓楷路邊尿尿 彭啓明：違反廢棄物清理法

選戰倒數，國民黨、民眾黨共同推派的嘉義市長候選人張啓楷今（18）日被爆出「當街撒尿」，且是被民眾直擊。環境部長彭啓明今日回應，這項行為不是違法問題，是「公德心問題」，建議大家要有公德心。張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦團結座談會，沒想到卻在經國新城一帶人行道當街尿尿。民眾黨團總召陳清龍今（18）日緩頰，真的急了，競選活動時間長、範圍又大，那也幫候選人多加體諒。彭啓明今日出席立法院衛環委員會，被問到此事，他表示，隨地便溺已經違反《廢棄物清理法》，但是否有違反《廢棄物清理法》擇要進一步交由警方認定。彭啓明說，這個行為並不是違法問題，「是公德心問題」；且《廢棄物清理法》說不行就是不行，雖然有人說可能是施肥，但仍建議大家要有公德心。