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從晶圓到載板 台積電、景碩分掌晶片與關鍵材料

先進封裝與測試同步擴張 矽品、京元電時程不同

鴻海負責系統製造 AI基礎設施量產成最後一環

輝達（NVIDIA）擴大與台灣供應鏈合作，從晶圓製造、先進封裝、IC載板、半導體測試到AI伺服器系統組裝，台積電（2330）、鴻海（2317）、景碩（3189）、日月光投控旗下矽品、京元電子（2449）及欣興（3037）等6家台廠各有分工。從目前已公布的計畫來看，景碩新產能預計2027年下半年開始生產、2028年第3季到位，矽品則瞄準2029年年中前將先進封裝產能擴增至原來3倍，整體供應鏈擴產時程橫跨2026年至2029年。根據輝達於美東時間11月17日公布的新協議中，景碩與矽品有較明確的新擴產安排；京元電、欣興則延續10月已宣布的投資合作，台積電與鴻海的重點則分別在晶圓製造、先進封裝技術，以及次世代GPU與網路平台的系統製造，並非6家廠商同時簽下相同的新長約。在晶圓製造端，台積電是輝達GPU的重要製造夥伴。輝達表示，Vera Rubin NVL72系統及Vera CPU已於2026年第3季開始大量出貨，採用台積電5奈米、3奈米製程及CoWoS先進封裝技術。台積電此次合作重點是預先規劃未來平台的製造能力，官方公告並未提供一項新的獨立擴產完成日期。載板方面，景碩與輝達簽訂多年期新協議，規劃擴充桃園幼獅廠專供輝達使用的先進ABF封裝載板產能，規模將提高至目前的3.5倍以上。景碩表示，獲得輝達逾10億美元現金投資，用於購置新增設備；新產能預計2027年下半年開始生產，目標2028年第3季到位。欣興則是另一家重要載板供應商。輝達10月公布的合作計畫，已將欣興列入載板產能擴充布局。依當時公開資訊，欣興相關KF基板產能預計自2027年第2季開始增加，目標2028年年中達到滿載。輝達另提出未來3年將整體載板產能提高至原來2.5倍的目標，但這是多家供應商合計的布局，不能直接視為欣興單一公司的產能增幅。先進封裝方面，矽品與輝達簽訂多年期新產能擴充協議，獲輝達數十億美元資金支持，規劃擴大台灣先進封裝營運規模。矽品表示，目標在2029年年中前，將先進封裝產能擴增至原來的3倍，新增產線及相關設施將提供凸塊、中介層晶圓製造、組裝與測試等一站式服務。矽品另一項布局是共同封裝光學（CPO）所需的光學引擎。依輝達10月公布的計畫，矽品光學引擎產能目標在2027年年中前提高至原來的15倍，並以2028年底前再倍增為目標。這項光學引擎產能計畫與本次先進封裝擴產是不同項目，不能混為同一個3倍擴產數字。半導體測試則由京元電卡位，輝達10月宣布提供11億美元產能預訂預付款，支持京元電在美國建置新的測試設施與設備，目標2027年4月開始大規模量產。輝達同時提出2026年至2027年間將半導體測試產能倍增的整體目標；京元電美國新廠是其中一項重要布局，後續仍須觀察設備進駐、試產及量產進度。在系統製造端，鴻海持續深化與輝達在次世代GPU及網路平台的合作，透過橫跨亞洲、北美及歐洲的全球生產網絡，支援新一代AI基礎設施放量。相較景碩、矽品及京元電已有明確產能倍數或量產時程，輝達此次並未公布鴻海新增產能的具體數字或完成日期。整體來看，台灣供應鏈的擴產節奏並不同步：京元電美國新廠預計2027年4月開始量產，矽品光學引擎產能目標在2027年年中前大幅提升；景碩新產線預計2027年下半年投產，欣興自2027年第2季開始增加產能；景碩新增產能目標2028年第3季到位，欣興則以2028年年中滿載為目標，矽品先進封裝產能擴增至3倍的時程更延伸至2029年年中。這些計畫顯示，輝達正透過多年期協議、資金支持及產能預訂，提前確保AI晶片從製造、封裝、載板、測試到整機系統的供應能力。不過，產能規劃不等於實際出貨或營收，後續仍須觀察各廠設備建置、量產進度、客戶需求及產能利用率。