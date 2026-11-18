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統一發票獎金多年未大幅調整，現行經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，今（18）日在立法院財政委員會有立委建議修法上調至5%，以提高獎金及組數。對此，財政部長莊翠雲表示，若修法獎金額度就會增加，民眾會很高興，但也會影響撥入中央統籌分配稅款金額。民進黨立委郭國文表示，依財政部試算，若把統一發票最低獎金從現行200元調高到300元，需增加20.5億元；若調高到500元，則需要61.5億元。過去最低獎項因為預算不足而下修，最根本的方式就是修改「加值型及非加值型營業稅法」第58條，拉高發票獎金提撥比例，從現在全年營業稅收入總額從3%提高至5%，這樣獎金可以提高，組數也可以增加。財政部長莊翠雲也回應，若將全年營業稅收入總額提高至5%，作為統一發票經費來源，當然獎金額度就可以增加，但這會影響撥入中央統籌分配稅款金額。當然，若提高至5%，民眾會很高興，但地方政府會認為2%要還他們。此外，立委也關注日前澎湖縣發生統一發票冒領案，影響政府的公信力，莊翠雲也表示，事發後財政部自行進行全面檢視，資訊系統沒受到駭客攻擊，清查也沒發生異常情況，此案是國稅局主動移送地檢署，會全力配合檢調，提供相關資訊給檢調。至於還有沒有其他發票冒領案，財政部回查3年中獎金額高的，都是本人及家屬領取，沒有冒領情況，財政部對此案會全力協助偵查。