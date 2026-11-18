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NBA今日賽果（11月18日 台灣時間）

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 尼克 111：102 暴龍 傑倫布朗森（31分） 賈科比華特（25分） 波特蘭拓荒者 @ 明尼蘇達灰狼 灰狼 106：105 拓荒者 阿約多蘇姆（30分） 達米安利拉德（25分） 底特律活塞 @ 聖安東尼奧馬刺 活塞 105：93 馬刺 凱德康寧漢（27分） 維克托文班亞馬（25分） 猶他爵士 @ 洛杉磯快艇 進行中 - - 夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯湖人 12:00 開打 - -

開賽時間（CST） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 08:00 曼菲斯灰熊 @ 克里夫蘭騎士 08:00 休士頓火箭 @ 印第安納溜馬 08:00 密爾瓦基公鹿 @ 邁阿密熱火 08:00 費城76人 @ 奧蘭多魔術 08:30 芝加哥公牛 @ 布魯克林籃網 08:30 華盛頓巫師 @ 多倫多暴龍 09:00 底特律活塞 @ 紐奧良鵜鶘 09:00 亞特蘭大老鷹 @ 奧克拉荷馬雷霆 09:00 金州勇士 @ 達拉斯獨行俠 10:30 波士頓塞爾提克 @ 丹佛金塊 11:00 猶他爵士 @ 洛杉磯湖人 11:00 鳳凰城太陽 @ 沙加緬度國王

NBA 2026-27賽季例行賽今（18）日上演多場焦點戰役，開季勢如破竹、豪取12連勝的聯盟龍頭聖安東尼奧馬刺隊，在主場迎戰東區勁旅底特律活塞隊卻意外踢到鐵板。活塞在主控康寧漢（Cade Cunningham）攻下27分與奇兵詹金斯（Daniss Jenkins）狂砍25分的帶領下，克服首節雙位數落後，終場以105：93力克馬刺，硬生生斬斷黑衫軍的12連勝。同日另外一場激戰，明尼蘇達灰狼靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）終場前2.6秒準絕殺拋投，以106：105氣走波特蘭拓荒者。《NOWNEWS》整理11月18日比賽結果以及明日比賽賽程提供讀者參考。開季12戰全勝的馬刺今日開局氣勢依舊驚人，首節在尚帕尼（Julian Champagnie）外線開火帶領下一度取得18：6領先，次節初更將分差擴大至40：26的14分優勢。不料活塞隨即展開強勢反撲，先回敬一波11：2攻勢縮小分差，中段再拉出一波8：0高潮追平戰局，半場結束反倒以55：54超前1分。易邊再戰後活塞徹底掌控節奏，康寧漢第三節中段連拿5分帶動10：0攻勢拉開差距；決勝第四節馬刺雖在文班亞馬（Victor Wembanyama）25分、18籃板、4助攻的強勢表現下於最後3分鐘追至88：93僅差5分，但活塞奇兵詹金斯關鍵時刻連飆兩記冷血三分球徹底殺死比賽。活塞此役康寧漢貢獻27分、5籃板、6助攻，詹金斯砍下25分、5籃板、5助攻，奧薩爾湯普森（Ausar Thompson）更繳出14分、9籃板、12助攻與5抄截的全能數據；馬刺除文班亞馬外，哈珀（Dylan Harper）進帳20分，賽後戰績改寫為12勝3負，連勝紀錄止步於12場。背靠背作戰的拓荒者今日繼續作客明尼蘇達挑戰灰狼，前一場在垃圾時間被派去執行「駭客戰術」的中國大陸中鋒楊瀚森，此役全場坐滿板凳席未獲任何上場機會。開賽灰狼後衛多蘇姆（Ayo Dosunmu）外線連發獨取11分助隊首節領先12分，但拓荒者在霍勒迪（Jrue Holiday）與利拉德（Damian Lillard）帶領下逐步追趕，半場打完僅以48：49落後1分，第三節更靠著利拉德單節8分打出12：0攻勢反超，三節結束雙方戰成79：79平手。末節雙方陷入白熱化拉鋸，多蘇姆終場前50.3秒底角三分命中助灰狼追至104：105，緊接著灰狼鮑爾（Lonzo Ball）跳投失手，但拓荒者中鋒克林根（Donovan Clingan）發生致命失誤，麥克丹尼爾斯把握機會突破拋投得手，在終場前2.6秒以106：105反超比分。最後一擊利拉德切入遭萊爾斯（Trey Lyles）封阻，卡馬拉（Toumani Camara）補籃失手錯失絕殺，灰狼驚險收下2連勝。多蘇姆攻下全場最高30分外帶4籃板、5助攻，麥克丹尼爾斯22分，鮑爾18分、10籃板；拓荒者則以利拉德25分、5助攻與霍勒迪23分、6助攻表現最佳，苦吞2連敗。衛冕軍尼克作客多倫多與缺少雷納德（Kawhi Leonard）的暴龍展開三天內二度交鋒，暴龍在二年級生華特（Ja'Kobe Walter）單場飆進7記三分球狂砍25分帶領下，第二節一度建立13分領先優勢，但尼克隨即回敬一波19：0猛烈攻勢反超，前三節打完暴龍仍以83：80緊咬戰局。決勝第四節尼克開局拉出11：0攻勢搶回主動權，暴龍雖在巴恩斯（Scottie Barnes）與華特連續得分下一度反超2分，但尼克主控布朗森在關鍵時刻強勢切入打成「3+1」並製造華特一級惡意犯規，徹底澆熄暴龍反撲氣焰。布朗森全場攻下31分、5籃板與5助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出16分、16籃板、8助攻準大三元；暴龍方面除華特外，巴瑞特（RJ Barrett）貢獻22分、巴恩斯20分，無奈末節再度崩盤苦吞5連敗，面對尼克更寫下難堪的跨季15連敗。