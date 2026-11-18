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美國2024年就展開調查 去年6月親自約談黃樂

新加坡警方同日訊問 曾扣押護照限制離境

黃樂被指可能涉中國情報活動 美方尚無證據證實

美國司法部接手刑事調查 商務部長遭質疑處理太慢

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，與他傳出婚外情的中國商界女性黃樂（Alice Huang），如今被揭露早在2025年就曾接受美國及新加坡執法機關調查。美國商務部與司法部最新證實，兩國執法人員去年6月曾前往新加坡雲端運算業者Megaspeed進行實地查核，並當面詢問當時擔任執行長的黃樂，調查該公司是否涉及違規轉運美國高階半導體。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國商務部與司法部16日晚間發布聯合聲明，首度詳細說明對新加坡雲端運算及資料中心業者Megaspeed的調查時間線。聲明指出，美國商務部早在2024年便對Megaspeed展開調查，釐清該公司是否違反美國半導體出口管制規定，將受到限制的高階晶片轉運至其他地區。2025年5月，美國商務部調查人員要求輝達提供與Megaspeed直接或間接銷售晶片的相關紀錄。同年6月，輝達將Megaspeed列入內部「禁止銷售名單」（no sell list），停止向該公司供貨。隨後，美國商務部工業暨安全局（BIS）調查人員與新加坡執法機關合作，前往Megaspeed進行實地最終用途查核，並當面詢問當時擔任執行長的黃樂。這也意味著，在黃仁勳近期爆發婚外情及相關國安爭議之前，美國政府就已因晶片出口問題對黃樂任職的公司展開調查。新加坡政府上週公布的資訊，也進一步揭露黃樂當時接受調查的經過。新加坡內政部指出，美國商務部工業暨安全局於2025年6月24日前往Megaspeed進行查核，黃樂當時在場。新加坡政府表示，這也是新加坡首次得知美國當局對Megaspeed及黃樂有所關注。同一天，新加坡警方也針對Megaspeed相關調查訊問黃樂。由於黃樂並非長期居住在新加坡，警方當時扣押她的護照，以確保她能配合後續調查。不過，新加坡警方最終認定，沒有足夠證據顯示黃樂在相關案件中涉及犯罪，因此未對她提出刑事指控。儘管如此，新加坡政府仍決定禁止黃樂再次入境，理由是她在調查過程中試圖淡化自己在Megaspeed所扮演的角色。黃樂近期受到高度關注，主要是因為她被揭露與當時擔任輝達執行長的黃仁勳有婚外情。部分美國政府官員對黃樂與中國政府的關係提出國安疑慮，擔心她可能與中國情報機構有所聯繫。不過，CNN引述多名知情人士指出，美國情報機構目前仍在釐清黃樂與中國政府的關係，迄今蒐集的情報並不足以證明她曾替北京從事間諜活動。換言之，黃樂涉及的晶片出口管制調查，與外界對她可能具有中國情報背景的質疑，屬於不同層面的問題，目前都不能直接認定她涉及相關犯罪。Megaspeed週日（15日）也發表聲明表示，黃樂已於2025年8月離開公司，目前不再擔任任何職務。公司同時反駁近期部分媒體報導，強調外界對其業務、供應鏈及全球營運的部分指控，缺乏可驗證的證據支持。CNN表示，已再次向Megaspeed尋求回應，但截至17日尚未獲得答覆。值得注意的是，美國商務部與司法部此次發布聯合聲明，正值商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）因Megaspeed案件面臨外界批評之際。近期美國政府內部出現質疑聲浪，認為商務部對Megaspeed採取行動的速度過於緩慢。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週五更公開施壓，批評商務部遲遲未將這家輝達客戶列為潛在國家安全威脅。面對爭議，美國商務部與司法部透過聯合聲明，強調調查早在2024年就已啟動，並列出要求輝達提供交易資料、現場查核及約談黃樂等具體行動。聲明也證實，目前Megaspeed相關刑事調查已由美國司法部主導。兩部門強調，司法部將與商務部工業暨安全局合作，若調查發現Megaspeed涉及任何犯罪行為，將依法追究相關責任。