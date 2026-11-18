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波特蘭拓荒者今（18）日背靠背作客挑戰明尼蘇達灰狼，終場以105：106惜敗吞下2連敗。昨日在垃圾時間被派上場執行「駭客戰術」導致短時間狂領5犯的中國大陸中鋒楊瀚森，今日直接遭到教練團DNP（未出賽），全場眼睜睜看著隊上另外4名中鋒輪番上陣，自己徹底淪為陣中「第5中鋒」，而他和隊友及教練之間的溝通問題，也成為其爭取機會的重大阻礙。針對昨日引發爭議的連續犯規鬧劇，上季擔任楊瀚森隨行翻譯的劉禹铖賽前也在節目中還原現場真相，坦言當時因灰狼主場太過吵雜，楊瀚森把場邊大喊的「No foul（別再犯規）」聽成了「foul（繼續犯）」，才陰錯陽差背上第5次犯規。本季拓荒者由諾里（Micah Nori）接掌兵符後，外界原本期待楊瀚森的出場空間能有所改善，不料在先前對陣聖安東尼奧馬刺轟下12分、10籃板的生涯首度雙十後，他的球隊地位反而急速下滑，開季前14戰僅出賽8場，場均9.1分鐘貢獻3.5分與2.8籃板。今日拓荒者在阿夫迪亞（Deni Avdija）與莫蘭特（Ja Morant）雙雙缺陣下，甚至拉上雙向合約球員肯特（Jayson Kent）擔任先發，反觀2025年首輪第16順位的楊瀚森卻坐穿板凳。更殘酷的是，此役諾里教練在禁區輪換上先發派出克林根（Donovan Clingan，出賽32分鐘）、替補啟用威廉斯三世（Robert Williams III，16分鐘）、卡爾森（Branden Carlson，14分鐘），甚至連第4中鋒波特（Micah Potter）都獲得1分鐘上場時間，全隊5名中鋒唯獨楊瀚森被徹底棄用。針對楊瀚森昨日（17日）末節出戰7分28秒卻在短短3分鐘內連續對戈貝爾（Rudy Gobert）犯規領到5犯、引來諾里教練一臉不滿的插曲，前隨行翻譯劉禹铖賽前連線中國體育節目時透露，兩人賽後曾專門復盤此事，主因其實是場館噪音導致的溝通烏龍。劉禹铖解釋：「一開始教練團並沒有安排他上去『砍』，打了兩個回合發現戈貝爾還在場上才臨時決定犯規。灰狼主場音響效果太好、現場非常吵，楊瀚森第一次沒聽清指令，反應過來後連續犯規，到了第4犯時教練已經提醒他要控制，並改派卡爾森去執行犯規。」不料在隨後一次轉換退防中，剛好只有楊瀚森離戈貝爾最近，「當時場邊大家都在喊『No foul（別犯規）』，但現場實在太吵了，他只聽到了『foul』、沒聽到那個『No』，誤以為還要繼續犯，就順勢把第5次犯規搭了進去，直到死球後大家才明確告訴他不能再犯了。」這起溝通失誤不僅讓楊瀚森在場上露出無奈苦笑，今日更直接遭到教練團整場冷凍。