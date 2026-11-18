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「便溺過程」全被拍下 目擊民眾：胎哥鬼

▲張啓楷隨意在新榮路與永安街口的樹叢便溺，讓目擊民眾驚呼：「胎哥鬼！」（圖／翻攝自Google地圖）

最高可開罰6000元！張啓楷至今未回應

黃宏成樹式聲援！再籲張啓楷：主動退選

藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷近日捲入「路邊便溺」爭議，另一名嘉義市長候選人黃宏成更親自前往事發地點「聲援樹木」，直呼現場至今仍聞得到濃濃尿騷味，還當場擺出瑜伽「樹式」，希望替受害樹木打氣。至於張啓楷方面，目前仍未對相關指控作出回應，不過臉書早已被網友各種嘲諷給灌爆了。根據爆料民眾提供的行車紀錄器畫面，事發時間為今年4月19日下午，地點在嘉義市新榮路、永安街口。當時一名穿著白色背心、藍色短袖上衣及卡其褲的男子，長時間站在人行道轉角的灌木叢旁，約莫30秒後才轉身拉好褲子，隨後與一名身穿紅衣的男子一同離開。目擊民眾表示，當時她曾透過廣播得知社區將於4月19日舉辦座談會，因此當天下午外出時，特別留意穿著背心的人士。沒想到在路口停等紅燈時，竟目睹對面轉角疑似有人在灌木叢旁便溺。行車紀錄器收音也錄下車內兩人的對話，男子先問：「那個是在那邊尿尿嗎？」女子接著反問：「那個是張啓楷嗎？」直到對方轉身離開，兩人才認出白色背心男子疑似就是張啓楷。女子當場驚呼：「是餒，還拉褲子哎呦！張啓楷餒」、「哎呦！胎哥鬼！站在那裡尿尿！」當時她還懊惱地說，剛才應該直接錄下畫面，男子則提到，車上的行車紀錄器早已拍到整個過程。女子事後受訪也表示，自己後來還特地下車查看，發現該處灌木旁確實濕濕的，只是當下沒有想到要進一步拍照存證。據了解，張啓楷今年4月19日中午曾出席嘉義市眷村文化發展協會在西區船老大囍宴餐廳舉辦的會員大會，活動結束後，又前往經國新城、精忠新城，參加由國民黨副主席季麟連號召舉辦的「黃復興團結座談會」。比對張啓楷當天出席活動的照片，其身上的白色背心、卡其褲及鞋子等穿著，與行車紀錄器中疑似便溺男子的裝扮相當相似，也因此讓爆料內容引發外界關注。此外，依《廢棄物清理法》第27條規定，在公共場所隨地便溺、吐痰、吐檳榔汁或亂丟菸蒂等行為，均屬禁止事項，違者可處1200元以上、6000元以下罰鍰。針對這起爭議，張啓楷至今尚未公開說明或回應。事件在網路上持續延燒，另一名嘉義市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」也特地前往事發地點，替疑似遭波及的樹木抱不平。他在現場表示：「被尿到的這棵樹真的非常可憐啊，請大家要振作精神，重新燃起對生命的渴望跟力量，非常地可憐，現場我們還聞到一股非常騷的尿騷味，非常、非常地可憐啊，樹兒們你們要堅強啊！」黃宏成不只口頭替樹木打氣，還在現場示範瑜伽中的「樹式」，希望藉由動作鼓勵樹木勇敢活下去。與此同時，他也要求張啓楷應該要「主動退選」，莫玷污嘉義民主聖地，對鄰近的大同國小師生而言，是對國家主人翁做出一個誤導；若不肯退選，他呼籲全嘉義鄉親拒絕投票給張啓楷，應該公開譴責這樣一個錯誤行為，還給人民一個乾淨、清潔的環境。