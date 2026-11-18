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▲洪德成爽朗的個性，很快與舊堀江商場店家打成一片。（圖／翻攝畫面）

▲民眾開心與洪德成（左二）合照。（圖／翻攝畫面）

選戰進入最後倒數階段，國民黨候選人柯志恩積極展開38個行政區車隊掃街。柯志恩在車掃的同時，也派出一位重量級「伏兵」幫忙跑基層，老公洪德成代替她密集在市場及商圈拜票，十足的親和力與爽朗的個性，立刻擄獲婆婆媽媽的心，吸引不少民眾搶合照。和柯志恩女中豪傑的個性比起來，老公洪德成行事作風相形低調，洪德成平時鮮少拋頭露面，曾長期在台灣工作，後來轉赴美國科技公司任職，疫情期間他曾返台，經常往返於台美兩地。私下常隱身在人群中，默默陪著柯志恩跑行程走訪市場拜訪選民，他就順手買菜回家當「家庭煮夫」。今年9月3日洪德成首度在鏡頭前曝光，戴著黑色墨鏡，以一副「黑狗兄」的打扮現身，親自騎機車載柯志恩前往高雄市選委會登記參選時，令外界驚艷。10月15日洪德成獻出個人首場助講處女秀，為國民黨籍高雄市議員李雅靜站台，他在台上幽默自嘲平常在家常聽不懂說話速度飛快的柯志恩說話，引發全場笑聲。10月下旬選舉號次抽籤出爐後，洪德成罕見與柯志恩一同登上宣傳車，展開高雄市區車隊掃街拜票。其實，柯志恩全心投入高雄市長選舉後，洪德成也沒有閒著，經常代表柯志恩出席一些餐會，但很多人都不知道他是柯志恩的「夜間部同學」。在選戰最後倒數階段，他也在旁人的鼓勵下，開始走上第一線與選民面對面接觸。跟著幾位國民黨議員「見習」幾次後，近日他突破心理障、放膽單飛，披著「柯志恩老公洪德成」的紅色彩帶，由地方上的里長帶著，從小市場跑起。17日下午，他在數十位夥伴陪同下，到鹽埕區的堀江商場及新樂街拜訪店家，穿著休閒短褲和印有柯志恩名字的Polo衫一家家登門拉票，還不時小跑步走在隊伍最前頭。不少婆婆媽媽都對洪德成留下好印象，還有人說柯志恩也太會藏了，這麼帥的老公早就該出來跑行程了。選戰還剩下最後10天，洪德成卯足全力為柯志恩拜票，希望當她的分身，也希望為柯志恩的選情加分。