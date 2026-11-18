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▲蔡天鳳案前夫一家人手法害人，前公公鄺球承認分屍。（圖／截自Hk01新聞網）

香港名媛蔡天鳳2023年遭到殺害、分屍，今（18）日案件迎來新進度，蔡天鳳的前公公鄺球在法庭上承認分屍，但堅稱從沒有計畫殺害她，強調兩名兒子沒有參與分屍。根據《香港01》報導，蔡天鳳命案今（18）日在高等法院續審，前公公鄺球承認分屍，還原案發當天上午11點多，他開車前往龍尾村，又到大美督運動，下午3點多接到長子鄺港傑的電話，鄺港傑說有很嚴重的事情發生，蔡天鳳失去了意識，鄺港智（蔡天鳳前夫）則正在哭泣。鄺球坦承蔡天鳳遇害後，肢解遺體一事是由他負責，和兩名兒子無關，強調自己沒有計畫殺害蔡天鳳，也否認其他人有預謀害人的計劃。鄺球在接受問訊時一度情緒崩潰。回顧案件，蔡天鳳嫁給鄺港智時才18歲，雖後來離婚，蔡天鳳仍持續金援鄺家，還買了6000萬港元（約台幣2.4億元）的豪宅給鄺家居住，更登記在前公公鄺球的名下。但後來蔡天鳳想把房子賣掉，鄺家不肯，雙方起了爭執，鄺球聯合兩名兒子殺害她，3人起殺心後便租下大埔龍尾村的一間套房，案發前買鐵鎚、絞肉機、湯鍋等物品，還向店員詢問，哪種機器能分解骨頭。2023年2月21日，蔡天鳳失蹤，隔天有居民聞到煮肉的味道，據悉，3人還在烹煮屍塊時加入蘿蔔，企圖掩蓋屍臭。不過上述犯案動機目前仍屬檢方指控，仍待法院審理裁決。