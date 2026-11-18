自己傳球給自己，這完全是霸凌籃球，只有他辦得到這些事情。

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活塞禁區高度不足 文班亞馬肆虐禁區

文班亞馬身高霸凌柯林斯 馬刺卻慘被逆轉

結果他又把球拋出，再直接摘下後雙手爆扣得手，在身高僅206公分、臂展211分公分的柯林斯面前，盡顯天賦差距。

聖安東尼奧馬刺今（18）日面對底特律活塞，一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）趁著活塞禁區高度不足，從首節就開始「賣高」，兩度上演切入後「自拋自扣」好戲，讓主播、球評看傻眼，隨後評價道，「」可惜馬刺後三節遭到逆轉，最終93：105吞敗，終止12連勝。馬刺開季2連敗後寫下12連勝誇張成績，登頂西區第一，本場面對去年東區龍頭活塞，趁著對手禁區高度不足，文班亞馬從首節就開始用各種方式肆虐禁區。首節開打剩餘10分55秒，文班亞馬接獲傳球後下球切入，直接將球高拋到籃板上，隨後起跳單手爆扣，拋球高度連活塞體能怪湯普森（Ausar Thompson）都摸不到，全場只有文班亞馬自己接得到那球。想不到4分鐘後，首節受下6分30秒時，一樣狀況又上演，這次文班亞馬在罰球線收球轉身，被對位的中前鋒柯林斯（John Collins）完全封鎖住位置，文班亞馬本季場均上陣29.8分鐘，攻下28.6分創下生涯新高，另有11.6籃板、3.3助攻、1.1抄截與4.3火鍋。但馬刺在後三節遭到逆轉，最終93：105吞敗，終止近期12連勝。文班亞馬則拿下25分、18籃板、4助攻、1抄截與1火鍋。