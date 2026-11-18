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九合一大選倒數10天，中選會派發選舉公報，結果被民眾發現北市議員候選人應佳妤未勾選「候選人聲明確不具中華民國以外國家國籍」。她本人稍早證實此事，稱已經在辦理放棄加拿大國籍程序，會依法完成。應佳妤說，關於選舉公報上的國籍問題，佳妤早在去年12月就已經在公開場合說明過了。近期又有朋友及有心人士關心這個議題，她也想藉這個機會再次向大家說明，她目前擁有中華民國國籍，參選資格也符合中選會的相關規定。應佳妤表示，依照我國對民意代表及公職人員的相關國籍規定，目前也已經在辦理放棄加拿大國籍的程序，後續都會依法完成。她理解大家對候選人國籍問題的關心，也願意坦誠說明、接受檢視。應佳妤強調，她更希望這場選舉，大家關注的是候選人提出什麼政見、做過哪些事情，說過什麼話，以及未來能為地方帶來什麼改變，而不只是選舉公報上的一個欄位。謝謝大家的關心，也謝謝願意花時間了解她的每一位朋友。根據《國籍法》規定，民選公職人員應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。