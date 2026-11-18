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反擊謝龍介拆除承諾：先說要怎麼合法拆除？

稱「水庫根本沒有光電板」 下一秒又強調2032不續約

陳亭妃抗議：完整政策論述被刻意扭曲、斷章取義 呼籲停止散播假訊息

九合一選戰倒數，水庫設置光電板爭議成為藍綠攻防焦點！針對國民黨台南市長候選人謝龍介承諾當選後拆除光電板，民進黨候選人陳亭妃昨（17）日反擊，強調「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了！」然而，她隨後又表示，她早在去年就提出4項要求，其中包括烏山頭水庫現有光電設施租約於2032年4月23日到期後不得續約。對此，國民黨立委徐巧芯狠用3個大問號狠酸陳亭妃，更寫下：「守護健康飲水，1128你我有責」。另外針對謝龍介承諾當選後拆除光電板，陳亭妃昨也表示，烏山頭水庫的管理權責屬於農田水利署，並非台南市政府，「那不是台南市政府的土地，你有辦法侵門踏戶去給人家拆除，可以嗎？先說你要怎麼合法拆除，再來說吧！」陳亭妃也質疑，國民黨如今持續批評水庫光電，卻未正視她去年已提出的要求，「所以我不懂現在為什麼，國民黨還要老調重彈？還是他們不知道、不認真、不用心？」針對近日水庫設置光電板爭議，陳亭妃昨在政見發表會尾聲表示，「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了！」但隨後又強調，未來將持續監督既有光電設施，要求烏山頭水庫租約於2032年4月23日到期後不得續約，確保民眾飲用水安全。不過陳亭妃這番話隨即被徐巧芯轉發，並配上大大的「？？？」，更在留言區寫下：「支持謝龍介，光電板上任後馬上拆；支持蔣萬安，翡翠水庫堅持不裝光電板；守護健康飲水，1128你我有責」。不少民眾也留言表示「上一句說沒有，下一句121年到期」、「超好笑，一開口就白賊」、「原來這就是台南強棒市長候選人的程度，讓人驚掉下巴」、「亭妃，妳知道妳在說什麼嗎？」等。陳亭妃今（18）日針對昨晚政見發表會結束後，中天新聞網出現相關報導，陳亭妃嚴正抗議，指控媒體刻意扭曲、栽贓及斷章取義其政策論述，再透過PTT等網路平台散布，後續更有同陣營民意代表、名嘴及候選人接力轉傳，形成一連串假訊息傳播。陳亭妃質疑，這樣有組織、有節奏的操作究竟目的何在，「難道中天的第二個『馬德』又跑出來了？」她認為，相關行為涉及以不實資訊影響選舉、妨害候選人公平競爭的重大疑慮，並提及過去「馬德」事件所揭露的境外資金及不當介入疑慮，強調競選團隊絕不姑息。陳亭妃表示，目前已委請律師針對中天新聞網相關記者寄發存證信函，要求立即下架錯誤報導並正式道歉，同時將相關內容上傳數位發展部通報系統，也已正式向警方報案，保留後續法律追訴權。她並呼籲曾轉傳相關訊息的民意代表、名嘴及候選人立即下架、對外澄清，強調選舉應回歸政策與市政，對於惡意扭曲、捏造言論及企圖影響選舉的行為，將透過法律途徑捍衛自身權益。