我是廣告 請繼續往下閱讀

太平島微電網已上線

儲能系統搶進防災市場

面對極端氣候與災害停電風險，微電網整合太陽光電、儲能設備及能源管理系統，可在主電網中斷時維持重要設施的必要用電。台塑新智能已把自主研發製造的國產儲能系統，導入多處地方政府的防災專案，此次再攜手立碁電子，簽署合作協議，強化區域供電韌性。除了地方防災備援，微電網也應用在離島多元電源整合。台塑新智能與立碁電子今年在南沙太平島合作的微電網專案，已上線運轉。台塑新智能提供100kW／109kWh儲能系統，搭配島上160.23kW太陽光電及500kW柴油發電機，並透過智慧能源管理系統改善電力調度，降低柴油消耗、提高綠電滲透率。太平島位處台灣國土最南端，兼具國防與生態保育地位，穩定供電對離島運作尤為關鍵。台塑新智能總經理劉慧啟表示，雙方將延續既有合作經驗，拓展微電網在不同場域的應用。本次合作將結合台塑新智能儲能系統與技術整合能力，以及立碁電子在太陽光電及公共工程領域的專案經驗，共同推動台灣微電網建置。立碁電子董事長童義興表示，微電網穩定運轉的背後，仰賴儲能設備安全性、可靠品質及完善的技術支援，台塑新智能具備從電芯到儲能系統的自主研發製造能力，並有安全驗證成果作為後盾，是值得信賴的合作夥伴。台塑新智能董事長王瑞瑜表示，今年推動的防災微電網專案涵蓋9處校園與公共設施，導入100kW/219kWh一體式儲能解決方案，應用於地方防災與公共服務，目前均已接近完工。未來將持續以安全穩定的國產儲能結合在地服務優勢，協助各地建立分散式備援供電能力。