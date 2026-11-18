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聖安東尼奧馬刺今（18）日在主場以93：105不敵底特律活塞，不僅開季氣勢如虹的12連勝遭硬生生斬斷，單場僅得93分更創下本季新低。球隊主力後衛哈珀（Dylan Harper）在第四節接球時意外腳底打滑、疑似拉傷腹股溝痛苦倒地退場，具體傷情還待球隊更新。在吞下本季第3敗後，馬刺戰績來到12勝3負，正式被12勝2負的洛杉磯湖人超車，讓出西區第一與全聯盟龍頭寶座。開季自2連敗後拉出一波12連勝的馬刺，今日開局一度在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）兩度上演高難度「自拋自扣」的帶動下取得14分領先優勢。然而缺乏中鋒杜倫（Jalen Duren）的活塞展現驚人團隊韌性，靠著強悍的禁區協防與輪轉在第二節成功反超，下半場更在主控康寧漢（Cade Cunningham，27分5籃板6助攻）、奇兵詹金斯（Daniss Jenkins，25分）以及繳出14分、9籃板、12助攻、5抄截準大三元的湯普森（Ausar Thompson）領軍下徹底掌控戰局，最後90秒更讓馬刺一分未得，以一波10：3攻勢帶走勝利。馬刺此役全隊外線手感冰冷，主控福克斯（De'Aaron Fox）全場僅拿6分，一旦文班亞馬下場休息，替補中鋒科內特（Luke Kornet）在護框與擋拆防守上頻頻遭到活塞打穿，導致文班亞馬即便空砍25分、18籃板與4助攻仍無力回天。活塞賽後戰績推進至9勝4負穩居東區第3，主將康寧漢賽後霸氣表示：「我們更衣室裡沒有任何人懼怕任何對手。」比輸球更令聖城球迷揪心的是二年級後衛哈珀的傷情。第四節決勝時刻，哈珀在側翼接應隊友卡斯爾（Stephon Castle）傳球時，在無碰撞情況下突然腳底打滑、雙腿朝相反方向劈開，隨即手捂腹股溝位置在場上痛苦翻滾，隨後在隊醫陪同下一瘸一拐返回休息室未再回歸。本季場均貢獻18.3分、5.5籃板與4.7助攻的哈珀，傷退前出賽34分32秒高效14投8中攻下20分、4籃板與2助攻，是馬刺僅次於文班亞馬的第二得分點。賽後馬刺總教練強森（Mitch Johnson）神情凝重地表示：「看起來他像是滑倒了，希望傷勢不會太嚴重，但目前我們還沒有確切檢查結果。」馬刺隨隊記者帕雷德斯（Josh Paredes）也心痛發文直呼：「哈珀這次受傷真的令人心碎。在讓出聯盟龍頭寶座後，馬刺將於20日上午9時迎戰洛杉磯快艇，緊接著還得面對鵜鶘、國王、拓荒者與湖人，若哈珀被迫長期缺陣，黑衫軍的西區霸業將面臨嚴峻考驗。