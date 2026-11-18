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喊話黃偉哲拆光電板 謝龍介：我有合法手段處理

舉蔣萬安守護翡翠水庫為例：台南人為何要做二等市民？

拆不了歡迎罷免 謝龍介：絕對沒有怨言

台南市長選戰進入倒數，烏山頭水庫光電板爭議成為藍綠攻防焦點。國民黨候選人謝龍介昨（17）日在公辦電視政見發表會上，再度承諾當選後將拆除烏山頭水庫光電板，並直接向現任市長黃偉哲喊話，「你現在要拆，還是等我就職後才來拆？」他強調，即使光電業者主張合法設置，仍有合法手段可以處理，更公開宣示，若未能實現拆除承諾，「你們公開罷免我」，他絕無怨言。謝龍介表示，台南還有許多建設需要推動，不可能在一場政見發表會全部說完，但民眾的飲用水安全是最基本的要求，「如果連我們喝的、用的水，都不能安心」，就必須正視烏山頭水庫設置光電板的問題。他直接點名黃偉哲，「你現在要拆，還是等我就職後才來拆？」並批評中央面對相關質疑時，只強調依法行政，卻沒有解決民眾的疑慮。謝龍介質疑，台南光電開發涉及的弊案金額龐大，已查獲的案件不代表所有問題都已釐清，「官商勾結你沒查到，都是合法的！」即使業者主張光電設施合法，「我說它如果是合法的，我有一套合法的手段，可以來處理，把它拆掉！」謝龍介接著以台北市長蔣萬安反對翡翠水庫設置光電板為例，指出經濟部連續3年發函盤點水庫設置光電的可能性，蔣萬安始終堅持拒絕。謝龍介認為，翡翠水庫供應大台北約600萬人用水，而烏山頭水庫也攸關台南約180萬人的民生及灌溉用水，「為什麼我們要做二等市民？為什麼要讓我們連喝水都不安心？」謝龍介強調，確保民眾用水安全是市長最基本的責任，「如果用水都不能安心，我沒有資格選市長！」並表示，如果無法讓市民安心吃、安心用、安心喝水，也沒有資格擔任市長。對於拆除烏山頭水庫光電板的承諾，謝龍介進一步表示，若當選後無法完成，願意接受市民檢驗，「我如果沒做到，你們公開罷免我！」隨後強調，「我如果沒有拆，你們就罷免我，我絕對沒有怨言！」他也批評，沒有魄力的市長無法處理光電爭議，若地方政府與業者相互配合，恐讓官商勾結問題持續存在。對於涉及民眾飲用水安全的貪污案件，應依法嚴查究辦，不能容忍有人藉光電開發牟取不法利益。