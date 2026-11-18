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NBA費城76人巨星詹姆斯（LeBron James）將博弈研究App「Bron」告上法院，指控業者未經授權使用他的招牌暱稱，更以AI仿製其聲音、刺青及23號球衣，製作他研究NBA投注的假廣告。詹姆斯認為影片不只侵犯商標及肖像權，更可能讓外界誤以為他違反聯盟禁賭規定。根據《路透社》報導，詹姆斯於美國時間17日在紐約曼哈頓聯邦法院提告，對象包括Bron母公司PlayVision，以及共同創辦人古普塔（Anish Gupta）、佐格比（Marc Zoghby）。他要求法院禁止被告繼續使用「Bron」名稱，並索取金額尚未確定的賠償及懲罰性賠償。Bron在蘋果App Store被描述為運動分析及投注研究工具，提供即時賠率比較、數據選擇、球員與球隊趨勢、投注紀錄等服務，業者強調App本身不直接接受投注，而是透過訂閱方式收費。引發爭議的宣傳影片中，AI生成角色不只外貌酷似詹姆斯，還使用近似他的聲音，身穿印有「Bron」與23號的球衣，身上也有相似刺青，並在休息室滑動手機，查看其他NBA球員的投注選項。訴狀指出，這樣的呈現容易讓觀眾誤認詹姆斯本人使用甚至代言該App，更可能傳達他正在投注NBA賽事或球員表現的錯誤訊息。現役球員投注NBA相關賽事屬聯盟明令禁止行為，因此這並非一般的惡搞影片，而是可能傷害球員聲譽及職業誠信的內容。詹姆斯陣營表示，他長年使用「Bron」作為暱稱，並謹慎管理個人姓名、形象及商業合作，代言價值可達數千萬美元。訴狀主張，業者刻意利用他的知名度，讓原本缺乏知名度的產品迅速獲得關注。詹姆斯的律師已於11月5日寄出停止侵權函。業者隨後下架爭議廣告，但影片在一天內已累積約100萬次觀看，並持續遭第三方轉載。創辦人雖在社群平台預告App將更換名稱，提告時仍繼續使用「Bron」，詹姆斯陣營因而指控對方利用爭議炒作聲量。詹姆斯目前與預測市場平台Polymarket簽有獨家代言合作，爭議廣告卻讓AI版本的他接觸競爭對手相關投注內容，也可能影響既有商業關係。Bron方面截至報導發布前，尚未對訴訟作出正式回應。詹姆斯並非影片中唯一被冒用的NBA球星。訴狀透露，前湖人隊友唐西奇（Luka Dončić）也出現在Bron廣告中，並已向PlayVision寄出停止侵權函。相關宣傳內容還曾出現「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米契爾（Donovan Mitchell）與布魯克斯（Dillon Brooks）等球員形象。詹姆斯陣營在訴狀中強調，AI技術降低了偽造名人代言的門檻，任何層級的運動員都可能成為下一名受害者。若企業能在未經同意下，任意複製球星的外貌、聲音與動作，再用於博弈產品宣傳，球員將失去控制個人形象及商業價值的能力。此案除涉及「Bron」名稱的商標爭議，也包含虛假代言、肖像權侵害及欺騙性商業行為等主張。詹姆斯委由知名律師斯皮羅（Alex Spiro）代理，他過去的客戶包括馬斯克（Elon Musk）、Jay-Z及好萊塢男星鮑德溫（Alec Baldwin）。