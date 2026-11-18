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第3季對中銷售24億美元 未來財測不再計入

川普去年才放行H200 黃仁勳曾力爭Blackwell銷中

美國擴大晶片出口審查 防中國企業遠端取得AI算力

輝達新董事長示警國安風險 成立出口管制委員會

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對中國市場的布局出現重大轉變！輝達代理執行長兼財務長克瑞斯（Colette Kress）週二（17日）證實，公司已停止向中國出貨獲得美國政府出口許可的Hopper架構資料中心晶片，未來財測也不再納入相關收入。值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）去年才批准輝達向中國銷售H200晶片，如今在長期積極爭取中國市場的黃仁勳卸任執行長後，輝達卻宣布停止出貨，凸顯美國國安政策正對公司營運策略產生重大影響。根據《彭博社》報導，輝達17日舉行財報電話會議，代理執行長克瑞斯向分析師透露，公司2027會計年度第3季向中國銷售價值24億美元（約新台幣790億元）的Hopper架構資料中心晶片，這些產品均已取得美國政府出口許可。不過，克瑞斯隨後明確表示，輝達已不再向中國出貨這類晶片，「我們未來的財測沒有納入任何取得許可的Hopper資料中心產品，而且我們已經停止向中國出貨這些產品。」她並未進一步解釋停止出貨的具體原因，也未說明這項決定是否與美國政府近期調整出口管制政策有直接關聯。不過，這項宣布仍引發市場關注，因為輝達過去多年來一直積極爭取擴大對中國銷售AI晶片的機會，如今卻在已取得出口許可的情況下停止供貨。輝達對中國市場的態度轉變，也讓外界重新關注黃仁勳過去與川普政府的互動。黃仁勳長期主張，美國應允許輝達向中國銷售更多AI晶片，認為持續參與中國市場，有助於維持美國科技企業的競爭力。輝達過去甚至曾爭取向中國出口更先進的Blackwell架構晶片，但川普政府始終未批准這項要求。不過，川普去年同意讓輝達向中國銷售採用Hopper架構的H200處理器，當時被視為黃仁勳與川普建立良好私人關係後取得的重要成果。H200雖然屬於高階AI晶片，但相較於輝達目前最新的Rubin系列，已落後兩個產品世代。然而，隨著黃仁勳上週因多段婚外情風波卸任執行長，輝達對中國的晶片銷售政策也出現變化。黃仁勳此前被揭露與一名中國商界女性有婚外情，該名女性正因可能涉及協助中國情報機構及晶片走私等疑慮，受到美國政府調查。不過，相關指控目前仍未獲得證實，北京方面也否認曾試圖對黃仁勳進行間諜活動。輝達宣布停止對中國出貨Hopper晶片前一天，川普政府才進一步加強對AI處理器出口的審查。根據美國政府最新措施，當局將對出口至多個國家的先進處理器實施更嚴格監管。其中，如果海外資料中心計畫讓中國企業透過遠端方式使用先進AI晶片或伺服器，美國政府也將限制相關晶片出口。這項措施意味著，美國對中國AI技術取得管道的管制，已不再侷限於晶片直接出口中國的情況，也開始涵蓋中國企業透過第三國資料中心租用運算能力的模式。由於輝達是全球AI晶片主要供應商，相關政策變化可能影響公司在中國及其他海外市場的業務布局。隨著黃仁勳離職，輝達董事會也開始調整公司治理架構，以因應日益複雜的國際政治及出口管制環境。上週獲任命為輝達首任董事長的瓊斯（Harvey Jones）表示，董事會清楚認知到，全球國家安全局勢正在對公司所處市場帶來重大改變。他強調，輝達下一任執行長必須非常謹慎地應對這些挑戰。輝達17日也宣布，董事會將成立專責國家安全與出口管制的委員會，負責因應相關政策及監管風險。對輝達而言，這項調整不僅反映美國政府對先進AI晶片流向的關注，也顯示在黃仁勳卸任後，公司正重新檢視國安議題與商業利益之間的平衡。