我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國際天團BTS即將在高雄開唱，為搶攻新一波「演唱會經濟」，「瑞豐夜市」升空亮相紫色七呎「天行船」造型熱氣球，搶攻國際觀光商機。（圖／翻攝畫面）

▲「瑞豐夜市」不僅優化多語環境與用餐空間，更加碼發放「瑞豐夜市50元現金券」，搭配高市府的「50元商圈夜市優惠券」及一卡通推出的「100元數位券」，讓海內外歌迷最高可享有200元購物金。（圖／翻攝畫面）

全球天團 BTS 即將在高雄開唱，預計吸引海內外大批歌迷（ARMY）湧入港都。為熱情迎接來自世界各地的粉絲，高雄指標性觀光夜市「瑞豐夜市」推出一系列重磅應援與場域升級計畫，不僅加碼發放「瑞豐夜市50元現金券」，更打造主題打卡牆、立食區與多語友善環境，要讓全球歌迷看完演唱會後，能以最舒適、道地的方式體驗高雄夜生活。配合演唱會期間，瑞豐夜市祭出「憑票換現金券」超值好康。凡持有BTS演唱會門票的歌迷，於11月19日、21日及22日共三天上午10時起，前往高雄捷運左營站（R16）指定兌換處出示演唱會門票，即可免費領取50元瑞豐夜市現金券；每張門票限領一張，每日數量有限、送完為止。瑞豐夜市管委會表示，除了高雄市政府發放的「50元商圈夜市優惠券」以及一卡通推出的「100元數位券」皆可在夜市使用外，加上這次管委會大方加碼的「50元現金券」，等於每人最高可享有200元購物金在瑞豐夜市消費，讓海內外歌迷吃得盡興又划算。除了實質的消費回饋，瑞豐夜市近期也針對場域進行大改造，提升海內外遊客的遊逛體驗。夜市內特別增設充滿設計感的「主題打卡牆」，以及方便遊客即時享用美食的「立食區」，解決以往邊走邊吃的不便；同時考量國際歌迷眾多，場內也全面更新並增設「多語指標」，讓來自不同國家的 ARMY 都能輕鬆穿梭於各個攤位間，無障礙探索台灣小吃魅力。此外，瑞豐夜市自即日起於場內推出多項 BTS 相關驚喜應援，包括已正式升空亮相的七呎「天行船」造型熱氣球，並將於19日晚間6時舉辦快閃舞蹈演出，以滿滿的創意與熱情迎接全球 ARMY 到來。瑞豐夜市管委會指出，希望透過這波軟硬體全面升級與加碼優惠，展現高雄最道地的人情味，讓每位來高雄追星的歌迷都留下難忘回憶。更多活動詳情請見瑞豐夜市官方臉書粉絲專頁。