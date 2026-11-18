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▲何欣純強調自己昨日的發言是認同超巨蛋的興建，但市府有義務充分解除市民疑慮。（圖／何欣純競總提供，2026.11.18）

民進黨台中市長候選人何欣純昨（17）日晚間在公辦政見會談及台中超巨蛋時，因一句「經營團隊到底夠不夠專業？」引發部分棒球迷反彈。台中市長盧秀燕今（18）日正面回擊，直言會說日本北海道火腿鬥士隊不夠格的人，「不是故意貶低，就是不懂棒球」，並表示自己「非常不以為然」。何欣純則解釋，BOT得標廠商的專業無庸置疑，自己是指市府至今尚未向市民說明清楚，場館周邊交通與人潮疏散問題也需要更嚴謹評估。回顧昨晚政見會現場，何欣純在回答專家提問時表示，自己最想延續的前任市長建設便是台中的巨蛋與超巨蛋。然而談到超巨蛋BOT案時，何欣純表示盧秀燕在決定這個BOT案時，很多市民朋友不了解有沒有經過專業評估、未來要走向哪個方向？經營團隊夠不夠專業？但「經營團隊夠不夠專業？」這句話隨即在網路社群掀起熱議，不少棒球迷與中信兄弟支持者紛紛留言表達不滿，直言「惹到棒球迷，且還是象迷」、「營運是中信集團的事情，BOT的內容都不懂」、「妳已經得罪了百萬象迷」，甚至有網友感嘆「不知道要跑多少票走」。針對這起風波，江啟臣今日受訪時力挺市府決策。他表示，600億元是非常龐大的BOT標案，各界都在拿放大鏡檢視，市府團隊看待超巨蛋相當審慎，除了合法合規，更是用最嚴謹、最高標準來遴選團隊。江啟臣指出，最終得標的是日本北海道火腿鬥士隊，從球迷或關心職棒的角度來看，大家都清楚這是極具專業的團隊，且他們自己也蓋過巨蛋，非常期待超巨蛋能早日在台中實現。盧秀燕隨後語氣強硬地補充表示，日本火腿鬥士隊是全世界一流的球團，如果有人說它還不夠格，只有兩個可能「一是故意貶低它；二就是對於棒球並不懂。」她強調，超巨蛋是由日本火腿鬥士隊搭配台灣的中信兄弟隊，屬於世界級的強強聯手，「如果這樣子還有人要貶低它，我個人是非常不以為然。」參選台中市議員的前台中市運動局專員吳宗學也出面說明，強調超巨蛋是台中市民及廣大棒球迷期盼的重要建設，從投資團隊選定、場館規劃到後續營運構想，都有具體資料可供檢視。根據他過去的參與和了解，投資計畫已納入接駁車、智慧停車、交通分流及大眾運輸整合等配套措施，未來市府也會透過專業審查與執行監督，確保建設品質與市民權益。何欣純則解釋，昨晚公辦政見會答題時間有限，她未能完整闡述原意，自己強調支持巨蛋與超巨蛋這兩項建設，也會延續並加速推動，讓台中發展演唱會經濟、舉辦國際賽事、打造棒球之都。BOT得標廠商的專業無庸置疑，她期盼市府讓更多市民了解後續規劃，上任後也一定會向市民做更詳細的報告。何欣純進一步說明，自己所指的評估是場館周邊交通與人潮疏散問題，如果缺乏大眾運輸配套，未來大量人潮將對周邊住宅區及環境帶來衝擊，但市府至今尚未向市民說明清楚，這些皆需更嚴謹評估。未來市府施政定將更加透明，且充分與市民溝通。