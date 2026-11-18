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雙主角怎麼玩？傑森、露西亞背景與切換機制一次看

▲《GTA 6》以傑森與露西亞這對情侶為主角，玩家能在開放世界探索期間自由切換。（圖／翻攝自Rockstar Games）

《GTA 6》地圖有多大？雷歐奈達州6大區域特色一次看

▲《GTA 6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。（圖／Rockstar Games 提供）

犯罪玩法有哪些？搶劫、槍戰與警方追捕更講究策略

▲《GTA 6》玩家能駕駛各式汽車、重型機車，並前往改裝店調整愛車外觀。（圖／Rockstar Games提供）

不只犯罪也能休閒！釣魚、籃球、潛水活動都有

▲《GTA 6》依舊有不少休閒活動，包括釣魚、籃球、健身、游泳、潛水、跳傘、街頭競速及夜店跳舞等。（圖／Rockstar Games ）

社群媒體融入遊戲！短影音、直播呈現現代網路文化

▲《GTA 6》將現代社群媒體文化融入遊戲世界，雷歐奈達州的居民會透過手機拍攝影片、上傳網路內容。（圖／Rockstar Games YT）

《GTA 6》明（19）日正式上市，台灣玩家下班回家休息片刻，凌晨0時就能打開遊戲，《GTA 6》除了畫面表現與超大開放世界，本作以雙主角故事為主軸，搭配犯罪合作、豐富交通工具與多元休閒活動等，讓玩家能在虛構的美國雷歐奈達州（Leonida）展開各種冒險，從繁華的罪惡市到充滿野生動物的濕地，玩家不只能搶劫、飆車、躲避警方追捕，也能釣魚、潛水、打球，甚至透過遊戲內社群媒體觀察城市生活。《GTA 6》究竟有哪些值得期待的玩法？以下整理6大遊玩重點，帶玩家上市前快速掌握。《GTA 6》這次採用雙主角設定，由傑森（Jason Duval）與露西亞（Lucia Caminos）共同擔綱，兩人不只有截然不同的成長背景，也將共同推進整個犯罪故事，傑森曾經從軍，離開軍隊後來到雷歐奈達群島，替當地毒品走私集團工作，原本只想過著相對平靜的生活，直到遇上露西亞，人生開始出現變化。露西亞則從小接受父親訓練，具備格鬥能力，過去為了家人而惹上麻煩，最後進入雷歐奈達州監獄服刑，出獄後，她決心改變自己的命運，追求母親一直以來嚮往的美好生活，而傑森也成為她實現目標的重要夥伴。《GTA 6》延續《GTA 5》的多主角概念，玩家能在開放世界探索期間切換傑森與露西亞，並依照不同任務情境運用兩人的位置與能力，兩人也能在犯罪行動中互相支援，例如一人負責駕駛，另一人從車窗向外射擊，或在槍戰中分頭行動、互相掩護。官方目前已公開兩人共同犯案的畫面，至於完整角色能力與切換限制，仍須以實際遊戲為準。《GTA 6》舞台設定在虛構的雷歐奈達州，以美國佛羅里達州為靈感打造，經典城市「罪惡市」（Vice City）也將重新登場。不過，這次玩家能探索的範圍並不只有繁華都市，官方已公開6大地區，從海灘、群島、濕地到山區與工業城鎮，都有不同的環境特色。雷歐奈達州最具代表性的繁華城市，霓虹燈、海灘、夜生活與商業娛樂場所交織，呈現充滿誘惑與犯罪氣息的都市生活。由熱帶群島與沿海地形組成，能看到船隻、海岸與度假風情，也是傑森過去活動的重要地區。以濕地、沼澤與紅樹林為特色，野生動物出沒，呈現與城市截然不同的自然環境。曾經繁榮的海岸度假地，如今帶有衰敗與粗獷氣息，充滿汽車旅館及地方犯罪活動。以工業與地方社區為主要特色，呈現雷歐奈達州不同於觀光城市的生活面貌。位於州內北方的山區地帶，擁有森林、自然景觀與國家公園特色，適合遠離城市探索。以上6大區域代表《GTA 6》不只是單純擴大城市規模，而是試圖打造更完整的州級開放世界，玩家能從高樓林立的罪惡市一路前往濕地、海岸及山區，體驗不同環境與生活文化，至於整張地圖的實際面積與各區域比例，Rockstar 並未公布完整數據，現階段不宜直接引用網路流傳的地圖尺寸。犯罪行動依舊是《GTA 6》的核心玩法，但這次不只是拿起武器、搶完就跑，官方公開的遊戲畫面已展示商店搶劫、車輛竊取、槍戰與追逐等場景，玩家必須與搭檔合作完成行動，再設法躲避警方追捕。其中值得注意的是，搶劫與車輛竊取過程更加細緻，玩家可以使用面具、改變服裝與外觀，並透過不同方式進入車輛，國外媒體在官方遊戲展示中也觀察到，玩家竊取汽車時可能需要使用工具進行簡單操作，不再只是靠近車輛按下按鈕就能直接開走。警方追捕方面，《GTA 6》最高的6星通緝回歸，警方除了會根據犯罪行為展開追捕，也可能掌握嫌犯的外觀、服裝、使用車輛，以及是否有同伴等線索，玩家不能只靠加速逃跑，還得考慮如何擺脫警方視線、更換交通工具及改變外觀，讓逃亡過程更有策略性。戰鬥方面，《GTA 6》玩家能利用環境尋找掩護，並透過不同武器應付敵人，相較於單純正面交火，本作的槍戰更強調位置與戰術選擇，玩家也能在任務中與另一名主角合作，增加犯罪行動的變化。開車、飆車一直是《GTA》系列最具代表性的玩法之一，《GTA 6》也將延續這項特色，玩家能駕駛各式汽車、重型機車，在城市道路與鄉間公路穿梭。官方公開畫面已展示多款不同風格的車輛，從一般道路用車、跑車到越野機車都有，玩家也能前往改裝店調整愛車外觀。除了陸地交通工具，雷歐奈達州豐富的海岸與群島地形，也讓水上移動成為探索的重要部分。官方公開的截圖中，已能看到快艇、水上摩托車、獨木舟及其他船隻，玩家可以沿著海岸航行，或前往不同水域探索。此外，遊戲也展示跳傘、潛水等活動，讓玩家能從陸地延伸至水面與水下環境，對喜歡探索的玩家來說，除了跟著主線任務推進，也能透過不同交通工具欣賞雷歐奈達州的城市、海岸與自然景觀。如果不想一直忙著搶劫、槍戰與躲避警方追捕，《GTA 6》也準備不少休閒活動，讓玩家能暫時放下犯罪生活，體驗雷歐奈達州的日常娛樂，從官方預告與公開遊戲畫面來看，玩家能參與「釣魚、籃球、健身、游泳、潛水、跳傘、街頭競速及夜店跳舞」等活動。水上活動將是本作的重要特色之一，由於地圖包含大量海岸、群島與濕地環境，玩家除了能駕駛船隻探索，也能進入水中游泳、潛水，觀察不同的水域環境。陸地上則能透過健身、球類運動及各種競速活動，體驗不同於主線犯罪任務的玩法。另外，《GTA 6》也能看到高爾夫、撞球等娛樂場景，以及各式野生動物出沒的畫面，這些活動不一定都是推進主線劇情的必要內容，卻能讓玩家在自由探索時有更多選擇，不必每次進入遊戲都忙著完成犯罪任務。除了犯罪與開放世界探索，《GTA 6》也將現代社群媒體文化融入遊戲世界，雷歐奈達州的居民會透過手機拍攝影片、上傳網路內容，甚至出現短影音與直播等畫面，呈現現代社會追逐流量與網路聲量的現象。角色設定方面，遊戲中的 Real Dimez 便是以社群媒體與音樂作品累積人氣的雙人組合，兩人透過網路經營與人脈關係，在娛樂產業中尋找發展機會。此外，傑森的朋友卡爾（Cal Hampton）也對網路資訊及各種陰謀論抱持高度興趣，甚至會利用設備監聽海岸防衛隊通訊，呈現網路文化與犯罪世界交錯的設定。《GTA 6》社群媒體不只是背景裝飾，也成為本作呈現城市生活的重要元素，不過，遊戲內社群平台是否能讓玩家自行發文、經營帳號，或進一步影響任務與劇情，目前仍沒有完整官方說明，實際功能仍有待上市後確認。至於玩家關心的線上多人模式，Rockstar目前尚未公布《GTA 6》線上模式的正式推出時間與完整玩法，因此上市初期應先以已公開的單人劇情內容為主。