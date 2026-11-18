我是廣告 請繼續往下閱讀

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）擴大投資台灣供應鏈，其中在人工智慧（AI）晶片需求持續推升先進封裝產能需求，日月光投控旗下矽品精密（SPIL）宣布與輝達（NVIDIA）簽署多年期產能擴充協議，獲輝達數十億美元資金支持，將擴大台灣先進封裝布局，目標在2029年年中前，將供應輝達使用的委託先進封裝產能提高至目前的3倍。輝達美國時間17日發布公告，宣布擴大與多家供應鏈夥伴合作，涵蓋載板、先進封裝、晶圓製造及委託製造等領域。其中，矽品負責擴充台灣先進封裝營運規模，支援輝達現有及下一代加速運算平台的生產需求；輝達公告，這項多年期協議將以新建生產線為主，擴充內容涵蓋凸塊製程（Bumping）、中介層晶圓製造、組裝及測試，提供從前段製程到後段封裝測試的一站式服務。輝達表示，相關產能擴充將提高供應輝達使用的委託先進封裝能力。矽品董事長蔡祺文表示，深化與輝達合作的協議，有助於強化矽品支援下一代封裝技術的能力，提供未來AI系統所需的效能與可靠度。矽品也指出，輝達正積極確保先進封裝產能，以降低產能瓶頸對AI系統交付速度造成的影響。先進封裝是將多個晶片或不同功能的晶片整合在同一封裝中，藉此提升運算效能、頻寬及能源效率。隨著AI運算平台對晶片整合程度與效能要求提高，封裝製程也成為影響AI晶片供應的重要環節。