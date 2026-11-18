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▲醫師李聖正榮獲桃園市「優良醫師獎」，表揚活動當天接獲醫院來電後趕回院內接生，迎接新生命的到來。（圖／翻攝畫面）

▲宋俊宏婦幼醫院結合生殖醫學、婦產科與小兒科團隊，銜接孕前、生育及母嬰照護，提供各階段所需的醫療服務。（圖／翻攝畫面）

宋俊宏婦幼醫院婦產科主任李聖正醫師，長年投入婦產科臨床服務與孕產婦照護的努力獲得肯定，榮獲桃園市政府「115年度優良醫師獎」。表揚活動當天，原本準備前往領獎的他，接到醫院來電後趕回院內接生，在獲獎的重要日子裡，回到熟悉的產房迎接新生命。李聖正畢業於台北醫學院醫學系，曾任長庚紀念醫院婦產科專任主治醫師，從宋俊宏聯合診所時期便開始在此服務，持續投入在地婦產科照護。長期的診療與接生工作，讓他見證新生命到來的喜悅，也深刻理解孕產婦與家屬在不同階段面臨的擔憂與需要。疫情期間，確診孕產婦的就醫與生產安排面臨挑戰。李聖正與院內團隊共同投入照護，透過嚴格的防疫分流措施，提供單人病房及獨立嬰兒房，降低院內交叉感染風險，兼顧其他媽媽與寶寶的健康及照護需求。同時，團隊積極協助多位確診媽媽在院內接受妥善治療與照護，減少奔波轉診至醫學中心的負擔，發揮地區醫院守護在地家庭的醫療量能。除了臨床照護上的投入，李聖正溫和、細心的診療風格，也獲得患者肯定。曾接受他產檢與接生照護的媽媽，在就醫經驗分享中提及，醫師李聖正檢查仔細、耐心解答疑問，待產期間也會前來關心。從產檢時的說明，到生產前的探視，這些日常照護中的細節，成為患者記憶深刻的支持。回顧臨床生涯，令李聖正難忘的，是那些一度被認為難以生育，或經歷多次懷孕挫折，最終順利迎接孩子的家庭。對他而言，這些歷程讓人感受到生命的力量，也提醒醫師，生育路上的照護除了醫療協助，更需要情感上的支持。他分享說，「我們婦產科醫師不僅在醫療上幫助他們，更需要在情感上支持他們度過困難時期。」而能親手接生這些家庭期盼已久的小生命，正是他身為婦產科醫師最大的成就感。此次獲頒優良醫師獎，是李聖正長年投入婦幼照護的肯定。宋俊宏婦幼醫院指出，將持續秉持「專業為根、溫度為心」的理念，透過跨團隊合作與各階段照護服務，陪伴更多家庭走過生育歷程，迎接新生命。