我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今（18）日遭媒體揭露，大白天在市區路邊隨地便溺後離開，讓拍攝者直呼「胎哥鬼！」對此民進黨立委莊瑞雄受訪被問及此事時驚呼「真的是張啟楷在那邊尿尿嗎？問題是萬一被看到怎麼辦？」質疑光天化日下尿尿被發現，會被貼上「XX哥」、「XX哥」的標籤，若沒尿就出來說明，有尿就道歉繳罰單，「沒有錢我借你」。被問及張啓楷路邊隨地便溺後離開，莊瑞雄受訪驚呼「真的是張啟楷在那邊尿尿嗎？問題是萬一被看到怎麼辦？」看影片不曉得張啓楷有沒有尿尿，只看到站在那邊有人把風，這個要當事人出來講，自己不便評論。莊瑞雄說，看影片地點是一個大樓有人住的地方，但光天化日下尿尿會收到罰單，並表示過去與張啓楷也是同事，質疑光天化日下尿尿被發現，會被貼上「XX哥」、「XX哥」的標籤，畫面也沒有看到像是邱比特尿尿小童畫面比較難評論，若沒尿就出來說明，有尿就道歉繳罰單，「沒有錢我借你」。