全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，隨著發售日逼近，玩家也開始重新研究歷代作品，沒想到竟發現一個延續25年的封面秘密！從2001年的《GTA 3》開始，不管遊戲主角、城市背景如何改變，封面左上角幾乎都會出現一架直升機，就連最新《GTA 6》也不例外。更令人驚訝的是，這項設計並非單純巧合，曾參與打造《GTA》經典視覺風格的前 Rockstar 美術設計師 Stephen Bliss，近日親自證實，當年確實是由他發展出這項設計。
《GTA》封面藏25年秘密！左上角永遠有一架直升機
當我們仔細觀看《GTA》歷代遊戲封面對比圖，從2001年的《GTA 3》、2002年的《GTA：罪惡城市》、2004年的《GTA：聖安地列斯》，到2008年的《GTA 4》、2013年的《GTA 5》，以及即將上市的《GTA 6》，發現這些作品雖然相隔多年，卻都有一個共同點，就是封面左上角都藏著一架直升機。
仔細觀察可以發現，《GTA》系列自2001年開始，便採用相當具有辨識度的漫畫式拼貼封面，將遊戲角色、汽車、摩托車、武器及城市風景分別放進不同區塊，不只呈現作品特色，也成為 Rockstar 最具代表性的視覺設計之一。
有趣的是，儘管歷代作品的美術風格不斷進化，從早期帶有復古漫畫風格的《GTA 3》，到畫面更加細膩的《GTA 5》，左上角的直升機卻始終保留。即使《GTA 5》與《GTA 6》相隔長達13年，Rockstar 仍沒有忘記這項傳統。
事實上，這個秘密早已被國外遊戲媒體發現。根據《Kotaku》報導，當 Rockstar 公布《GTA 6》封面時，外媒第一時間確認的竟然不是男女主角，而是左上角是否還有直升機，結果發現這項延續25年的設計依然存在。
《GTA》直升機不是巧合！原設計師親自證實
究竟為什麼《GTA》封面總會出現直升機？根據 IGN 刊出的專訪，曾在 Rockstar 任職、參與打造系列經典美術風格的設計師 Stephen Bliss 表示，雖然自己並未參與《GTA 6》封面設計，但看到當年由他發展出的方格拼貼構圖，以及左上角的直升機特色延續至今，讓他感到相當榮幸。
這番話也證實，歷代《GTA》封面左上角反覆出現直升機，並非單純巧合，而是系列早期便建立的視覺設計特色。即使原設計師早已離開 Rockstar，新一代美術團隊仍保留這項傳統，讓小小一架直升機成為串起系列25年歷史的經典元素。
即將上市的《GTA 6》，左上角不只延續直升機傳統，外媒 IGN 更分析，這架直升機外型疑似是曾在《GTA：罪惡城市》登場的水上直升機 Sea Sparrow，機身配備浮筒與武器，也讓新作封面多了一層向經典作品致敬的意味。
這架小小的直升機，成為串起系列25年歷史的特殊象徵。下次拿起《GTA》遊戲盒時，不妨先看看左上角，說不定就能發現 Rockstar 留給老玩家的熟悉驚喜。
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當我們仔細觀看《GTA》歷代遊戲封面對比圖，從2001年的《GTA 3》、2002年的《GTA：罪惡城市》、2004年的《GTA：聖安地列斯》，到2008年的《GTA 4》、2013年的《GTA 5》，以及即將上市的《GTA 6》，發現這些作品雖然相隔多年，卻都有一個共同點，就是封面左上角都藏著一架直升機。
仔細觀察可以發現，《GTA》系列自2001年開始，便採用相當具有辨識度的漫畫式拼貼封面，將遊戲角色、汽車、摩托車、武器及城市風景分別放進不同區塊，不只呈現作品特色，也成為 Rockstar 最具代表性的視覺設計之一。
事實上，這個秘密早已被國外遊戲媒體發現。根據《Kotaku》報導，當 Rockstar 公布《GTA 6》封面時，外媒第一時間確認的竟然不是男女主角，而是左上角是否還有直升機，結果發現這項延續25年的設計依然存在。
究竟為什麼《GTA》封面總會出現直升機？根據 IGN 刊出的專訪，曾在 Rockstar 任職、參與打造系列經典美術風格的設計師 Stephen Bliss 表示，雖然自己並未參與《GTA 6》封面設計，但看到當年由他發展出的方格拼貼構圖，以及左上角的直升機特色延續至今，讓他感到相當榮幸。
這番話也證實，歷代《GTA》封面左上角反覆出現直升機，並非單純巧合，而是系列早期便建立的視覺設計特色。即使原設計師早已離開 Rockstar，新一代美術團隊仍保留這項傳統，讓小小一架直升機成為串起系列25年歷史的經典元素。
這架小小的直升機，成為串起系列25年歷史的特殊象徵。下次拿起《GTA》遊戲盒時，不妨先看看左上角，說不定就能發現 Rockstar 留給老玩家的熟悉驚喜。