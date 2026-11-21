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▲林志玲（左）擁抱梁朝偉（右）時，身上還穿著皮草外套。（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

▲林志玲（左）要抱劉德華（右）時，就把外套脫下來露出美背，還請梁朝偉幫忙拿一下，讓眾人笑翻。（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

▲林志玲（右）後來和梁朝偉（左）在電影《赤壁》中扮演夫妻。（圖／翻攝自微博@綜藝奇葩醬）

▲劉德華（左）後來還曾逼問林志玲（右）抱自己時為什麼脫外套，笑說難道是怕他聞到梁朝偉的味道。（圖／翻攝自魯豫有約）

台灣第一名模林志玲2004年時，曾和蔡康永搭檔主持第41屆金馬獎，當年現場眾星雲集，《無間道》兩大男主角梁朝偉、劉德華都坐在台下，林志玲難得一次見到雙男神，居然一改含蓄作風，主動上前提議要給他們「愛的抱抱」。這段畫面瞬間掀起典禮高潮，也成了無數粉絲難忘的一幕，甚至讓人不禁開玩笑調侃「林志玲居然也有豬哥的一面！」林志玲2000年以模特兒身分出道，凹凸有致的身材搭配清秀五官以及甜美嗓音，讓她火速爆紅，2004年就憑藉美貌和高人氣，獲得主持金馬獎的機會。當時的林志玲還沒拍過電影，看到現場眾多巨星相當激動，特別是一起入圍最佳男主角的梁朝偉與劉德華。在頒發影帝獎項前，林志玲特地走到兩人面前，說要送上祝福的擁抱。只見她先簡單擁抱梁朝偉後，又CUE劉德華起身，這時蔡康永打趣說，如果兩人都是一樣的抱法，不夠有誠意，於是林志玲順著話題，將自己的皮草外套脫掉，露出金色露背禮服，把「誠意」完整展現出來，好身材在鏡頭前完全藏不住。林志玲脫掉外套瞬間，也引起全場尖叫，她還調皮詢問梁朝偉可不可以先幫她拿外套，梁朝偉微笑接過皮草後，林志玲才靠近劉德華，完成這愛的抱抱。事後梁朝偉與劉德華更紳士地幫林志玲披上外套，林志玲當下難掩激動心情，拿著麥克風說：「哇，謝謝你們，這一幕要錄下來永遠保留，真的！」這名場面不僅成為當晚典禮最大亮點，也讓林志玲國際知名度攀升，一路紅到香港、中國。後來林志玲在2008年進軍大銀幕，拍的第一部電影《赤壁》，男主角就是梁朝偉；2013年時，她則和劉德華主演《天機：富春山居圖》，把兩大男神從偶像變成「同事」，令人羨慕。有趣的是，劉德華與林志玲為了宣傳該片，還曾上節目《魯豫有約》接受訪談。當時劉德華提起金馬獎往事，更直球問林志玲：「為什麼妳抱梁朝偉就穿衣服，要到我的時候就把它脫掉？」一句話把林志玲問到害羞不敢直視他。最後劉德華只好自己幽默開玩笑：「妳是怕我聞到梁朝偉的味道對嗎？」給她一個台階下，林志玲才笑著點頭說「對」。她事後也解釋，自己當時是想：「人生中主持大型典禮應該就這一次了，所以一定要賭一下這個機會。」她坦白擁抱男神確實是自己的私心，所以被劉德華問到此事時，才格外不好意思。