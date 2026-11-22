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▲小S（左起）、金城武、大S參加第37屆金馬獎頒獎典禮珍貴照片。（圖／大S微博）

▲大S回憶10幾年前和金城武牽手走金馬獎星光大道的心境。（圖／大S微博）

本屆金馬獎將於今（22）日晚間在臺北流行音樂中心揭獎，除了關注獎落誰家，典禮前的星光大道也是眾所矚目，尤其今晚卡司堪稱近年最亮眼，回顧過去的紅毯，影壇巨星金城武曾經走上26年前的金馬星光大道，當天他以一頭日系捲髮、小露胸膛的造型現身，俊美樣貌宛如漫畫人物，女伴大S事後還興奮表示：「我牽到金城武的手了耶！」2000年12月2日，金城武受邀擔任第37屆金馬獎頒獎嘉賓，當時被安排和當紅的大S、小S及媒體大亨邱復生走星光大道，當晚27歲的金城武一頭招牌日系長捲髮，身穿酒紅色襯衫外搭黑色西裝外套，光是「撕漫男」般的俊美盛顏即引起全場民眾尖叫，大S選穿白色削肩毛背心和激短熱褲，露出白皙膚色的鉛筆腿，而當時還戴著牙套的小S則以一襲同色系高領裙裝亮相。那時ASOS指定要和金城武一起走金馬紅毯，大S之後還開心大呼：「我牽到金城武的手了耶！」大S曾經在2017年10月於微博分享17年前和金城武參加金馬獎的照片，寫下：「早安善良的男孩女孩～夢想會在你最美好的年份，突如其來的出現！只要你心中保有赤子。加油！」回味自己那一刻追夢、也追星成功的喜悅。金城武過去親自出席過2次金馬獎頒獎典禮，身分都是擔任頒獎嘉賓，一次是1994年和剛合作完電影《重慶森林》的王菲一同頒獎，另一次即是2000年與大小S連袂出席。至於金城武在金馬獎的正式獲獎與入圍紀錄則有2次，分別是2006年與周迅為電影《如果·愛》合唱的插曲〈十字街頭〉拿下最佳原創電影歌曲獎，以及2017年憑《擺渡人》角逐最佳男主角，不過這兩次男神都低調缺席。