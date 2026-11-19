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王品「陶板屋」漲價！經典套餐變貴至728元

▲王品陶板屋也要漲價了。（圖／王品集團 wowprime.com/zh-tw/）

此舉相當於，消費者未來到陶板屋用餐，最低每人消費將正式突破800元大關。

▲陶板屋將推出Kuromi酷洛米周邊商品。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

「西堤牛排」經典套餐也漲價30元！漲幅約4.3%

▲王品集團​​​​​​​西堤牛排經典套餐也變貴30元。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

「石二鍋」最多貴61元！平均漲幅8.8%

▲石二鍋是王品集團今年最先宣布漲價的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）

王品集團「陶板屋」才宣布11月24日聯名三麗鷗「Kuromi酷洛米」，有粉絲提早訂位卻被店員告知開賣日要漲價，而集團旗下石二鍋、西堤牛排都才調整菜單價格，兩個月內連續三個品牌漲價一次整理。王品集團旗下餐飲品牌近期接連宣布調漲！繼平價火鍋「石二鍋」調整菜單最多貴61元、人氣西餐「西堤牛排」套餐也變貴30元後，深受家庭客喜愛的「陶板屋」也被發現要漲價了。深受台灣消費者喜愛的和風洋食品牌「陶板屋」，才宣布要聯名三麗鷗甜酷小惡魔「Kuromi酷洛米」，可愛周邊商品與生日壽星專屬慶生禮一曝光，掀起粉絲手刀訂位要朝聖。沒想到Threads上有網友分享，自認是滿心期待的客人，卻獲得較多的是掃興，認為還讓員工一一打給訂位客人很辛苦。據了解，同樣主打套餐模式的「西堤牛排（TASTY）」，售價由原本的698元、加10%服務費（總計768元），王品集團當時官方回應表示：「因應營運成本攀升而調整售價，訂位顧客都會事先清楚說明，未來也會持續優化供應鏈採購與管理，在顧客體驗及營運需求間取得平衡。至於其他品牌是否跟進，集團表示，各品牌獨立發展，會依自身需求滾動調整。」官方說明：「因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，石二鍋調整部分商品售價，同時全面升級主餐內容與增加自助吧的多元選擇，希望持續提供消費者更豐富的用餐體驗。」不過滋養藥膳鍋底從59元調降至49元（便宜10元）；點餐率最高的涮涮鍋、石頭鍋仍然維持免費，酸白菜鍋、最受消費者喜愛的丸餃類，還有石二鍋引以為傲的履歷蔬菜，價格不變。王品更表示，所有門市皆改為提供「白飯吃到飽」及更多元的免費飲品選擇；部分新門市甚至新增了霜淇淋機，盼在價格調整之際，也能讓消費者感受到用餐體驗的實質提升。