美國擁有6200萬人訂閱的知名實況主「IShowSpeed」（本名 Darren Jason Watkins Jr）因每次在直播時都語氣高亢、肢體動作誇張，所以在華人電玩圈獲得「甲亢哥」的封號。今（19）日紅遍全球的現象級電玩《GTA 6》（俠盜獵車手VI）上市，甲亢哥也火速試玩，他在遊戲世界中，一時興起，搶了一輛老奶奶的代步車，本來只覺得好笑，但怎料畫面太過逼真，讓甲亢哥瞬間生出愧疚感，連忙下車跟老奶奶道歉，讓網友看了全笑翻。
《GTA 6》畫面太逼真！甲亢哥搶老奶奶的車超有罪惡感
從直播畫面中可以看到，甲亢哥操作角色在《GTA 6》陽光普照的「罪惡城」（Vice City）街頭閒晃，當他看到路旁有一位白髮蒼蒼的老奶奶正慢悠悠地開著電動代步車時，立刻按捺不住調皮本性，大喊一聲便衝上前將老奶奶從車上拉了下來，自己一屁股坐上去準備揚長而去。
原本他對於這個搶車舉動還覺得很搞笑，非常享受在遊戲裡「為非作歹」的樂趣，但接著，他看到遊戲裡的老奶奶倒地打滾，一直痛哭，這讓甲亢哥瞬間生出罪惡感，尷尬直呼：「我感覺很不好，真的感覺很不好」，他也立刻從紅色代步車跳下來，向老奶奶道歉，這舉動讓觀看直播的網友全都笑出來。
隨後，這段畫面也被粉絲存下來，上傳到Threads，大家看了紛紛笑翻留言：「阿嬤還會在那邊哀嚎我的腰啊、我的骨盆啊，超哭的」、「互動只有ROB有夠好笑的」、「真的會有罪惡感」、「好消息：GTA做太真了；壞消息：GTA做太真了」、「我以為GTA的通緝系統只有警察，沒想到搶代步車還會觸發自己的良心，這個追捕比較難甩掉」。
《GTA 6》可以盡情犯罪！虛擬城市自由度高
《GTA 6》全名Grand Theft Auto VI，是由知名遊戲大廠Rockstar Games開發的「開放世界動作冒險遊戲」，也是全球電玩史上最暢銷、最具代表性的系列最新作。遊戲主打極高的「自由度」，玩家在虛擬的現代「罪惡城」中扮演法外之徒，除了推進主線劇情任務外，也能像在真實城市一樣自由探索。
由於遊戲世界模擬了完整的社會運作，街上充滿了由電腦控制的虛擬路人（NPC）與各式車輛，玩家可以自由選擇遵守交通規則當個良好市民，也可以在虛擬世界裡「釋放天性」，做出搶車、惡作劇甚至與警察追逐等現實中絕對違法的行為。也正因為這種無拘無束的玩法，過去玩家在遊戲裡「使壞」早已見怪不怪，這次甲亢哥卻因為畫面太逼真而良心不安，才會形成如此強烈的反差笑點，而甲亢哥目前仍在直播遊戲中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
從直播畫面中可以看到，甲亢哥操作角色在《GTA 6》陽光普照的「罪惡城」（Vice City）街頭閒晃，當他看到路旁有一位白髮蒼蒼的老奶奶正慢悠悠地開著電動代步車時，立刻按捺不住調皮本性，大喊一聲便衝上前將老奶奶從車上拉了下來，自己一屁股坐上去準備揚長而去。
原本他對於這個搶車舉動還覺得很搞笑，非常享受在遊戲裡「為非作歹」的樂趣，但接著，他看到遊戲裡的老奶奶倒地打滾，一直痛哭，這讓甲亢哥瞬間生出罪惡感，尷尬直呼：「我感覺很不好，真的感覺很不好」，他也立刻從紅色代步車跳下來，向老奶奶道歉，這舉動讓觀看直播的網友全都笑出來。
隨後，這段畫面也被粉絲存下來，上傳到Threads，大家看了紛紛笑翻留言：「阿嬤還會在那邊哀嚎我的腰啊、我的骨盆啊，超哭的」、「互動只有ROB有夠好笑的」、「真的會有罪惡感」、「好消息：GTA做太真了；壞消息：GTA做太真了」、「我以為GTA的通緝系統只有警察，沒想到搶代步車還會觸發自己的良心，這個追捕比較難甩掉」。
《GTA 6》全名Grand Theft Auto VI，是由知名遊戲大廠Rockstar Games開發的「開放世界動作冒險遊戲」，也是全球電玩史上最暢銷、最具代表性的系列最新作。遊戲主打極高的「自由度」，玩家在虛擬的現代「罪惡城」中扮演法外之徒，除了推進主線劇情任務外，也能像在真實城市一樣自由探索。
由於遊戲世界模擬了完整的社會運作，街上充滿了由電腦控制的虛擬路人（NPC）與各式車輛，玩家可以自由選擇遵守交通規則當個良好市民，也可以在虛擬世界裡「釋放天性」，做出搶車、惡作劇甚至與警察追逐等現實中絕對違法的行為。也正因為這種無拘無束的玩法，過去玩家在遊戲裡「使壞」早已見怪不怪，這次甲亢哥卻因為畫面太逼真而良心不安，才會形成如此強烈的反差笑點，而甲亢哥目前仍在直播遊戲中。