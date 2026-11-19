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近期針對韓國市場的台灣觀光宣傳廣告在社群引發熱議，不僅吸引網友熱烈討論轉發，近期「活網」的總統蔡英文也分享影片並介紹影片的韓文「諧音」。交通部觀光署本次影片邀請韓國人氣演員金惠奫擔任代言人並拍攝廣告，日前趁勢發布「加長特別版」，「台灣感性」傳遞給各世代韓國旅客。為搶攻韓國觀光市場，宣傳以「任何人、任何時刻都大滿足」為核心主軸，延續「台灣，我們很快再見面！」的品牌精神，再強調台灣是短程旅遊的第一選擇。本次影片除鎖定20至39歲女性核心客群外，更藉由金惠奫細膩詮釋姊弟、親子、朋友及獨旅等多元旅行情境，觸及不同年齡層與多元旅遊族群。本次宣傳影片鏡頭一路從台南市的國華街、南門公園展開道地小吃與城市漫步，延伸至南投縣飽覽日月潭的湖光山色與向山遊客中心的建築美學；接著南下高雄市捕捉輕軌的城市風貌，並走訪在地多家風格店家，最後抵達屏東縣墾丁沿著海灣路取景並造訪白沙灣，完整呈現南台灣迷人的海岸風光與慢活氛圍。