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▲馬斯克（圖／美聯社／達志影像）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度公開力挺輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳！馬斯克18日出席《紐約時報》舉辦的DealBook峰會時，痛批輝達董事會讓黃仁勳下台的決定，形容這就像「在連勝的時候，把喬丹踢出球隊」。不過，被問到黃仁勳能否回鍋時，馬斯克也坦言，最終還是要由輝達董事會或股東決定。馬斯克在會中稱黃仁勳是自己的「老朋友」，直言董事會讓他離開「看起來不是一個聰明的決定」。他強調：「沒有人能真正取代黃仁勳，他一個人就做了好幾個人的工作。」馬斯克也認為，讓黃仁勳離開是「一個錯誤」，並表示自己已經公開說過，很多人也都這麼認為。他指出，評價一個人的關鍵，在於權衡他所帶來的好與壞。更引人注目的是，據報導，馬斯克證實自己已經私下和黃仁勳談過。被問到是否有意延攬黃仁勳時，馬斯克毫不掩飾欣賞之情，直接反問：「誰不想？」事實上，這已經不是馬斯克第一次力挺黃仁勳。早在輝達董事會傳出考慮撤換黃仁勳時，就有人問馬斯克是否會聘用他，馬斯克當時回應「那會是我的榮幸」。13日，網路上出現要求讓黃仁勳復職的連署，馬斯克也在社群平台X發文表示自己會簽署，據報導還以股東身分列在連署名單的第一位。此外，黃仁勳辭職後，他在X上的藍勾勾認證一度消失，馬斯克也親自留言承諾免費幫他恢復，之後藍勾勾果然重新出現。目前，要求黃仁勳復職的連署人數已接近20萬人，其中包括超過1萬名現任輝達員工。不過，輝達董事會的態度依然強硬。董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上明確表示，董事會一致接受黃仁勳的辭呈，無意讓他重新擔任執行長。值得一提的是，馬斯克旗下的特斯拉、xAI等公司，與輝達之間有著密切的商業往來。馬斯克是否會真的延攬黃仁勳，以及黃仁勳下一步動向，仍有待後續觀察。