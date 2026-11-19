我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（19）日再赴濱江市場掃街拜票、傾聽攤商意見，並預告今晚將開直播，回應先前「市長，你給我聽好了」活動中尚未回答的市民提問；對於「詞神」林夕發文分享受到洋流鼓舞，沈伯洋表示，「我們被大家的勇氣支撐著，我們的勇氣也鼓舞其他人，這是一個勇氣的選擇」。沈伯洋上午在台北市議員林亮君、顏若芳、議員候選人林子揚、賴俊翰陪同下，赴濱江市場內攤掃街。對於林夕社群發文表示，工作遇到瓶頸，但因為看到沈伯洋和小水滴的熱情與堅持而備受鼓舞。沈伯洋表示，「這是一個互相的過程，我們被大家的勇氣支撐著，我們的勇氣也鼓舞其他人，這是一個勇氣的選擇」，他一直堅韌的打選戰，很高興有很多人看到後能受到鼓舞。針對今晚即將登場的直播，沈伯洋表示，這次主要是回應先前「市長，你給我聽好了」肥皂箱活動中尚未回答的問題，包括現場未能回覆及線上收集的市民意見，透過AI比對後，希望藉由直播完整回應，才正式為「市長，你給我聽好了」活動畫下句點，接下來也會盡量安排時間直播，即時回應對手的造謠。