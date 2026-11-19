台灣靠著U23超級循環輪打出驚奇3連勝，拿下第4名，積分5,252分保持在世界第2，僅次於日本

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日本、台灣位列世界排名前2 委內瑞拉重返第3

澳洲衝上第8 中國仍位列第19

▲WBSC棒球世界排名榜單更新。（圖／WBSC提供）

WBSC世界棒壘球總會今（19）日於官網公布棒球最新世界排名，，剛於U23世界盃奪冠的委內瑞拉，積分達到4,360分，超越美國、韓國，世界排名從第5上升到第3。根據WBSC公布最新世界排名榜單，日本6,149分持續穩居榜首，台灣5,252分緊隨其後，兩隊排名都沒有變化。委內瑞拉則靠著U23奪冠進帳690分積分，積分達到4,360分，超越美國4,293分、韓國4,057分，從原本第5一路爬升到第3，這是委內瑞拉自2025年7月以來，首度重返世界第3。至於5到10名，波多黎各也上升一位以3,320分重返第六名，巴拿馬上升2名、目前暫列第7，改寫隊史最佳排名。波多黎各也上升一位，以3,320分重返第六名；巴拿馬則攀升兩位，以2,863分創下隊史新高的第七名。U23亞軍澳洲2,792分第8名，距離他們在2019至2021年間創下的隊史最高第6更近一步。多明尼加、墨西哥排在第9、10。至於下周即將於中國廈門舉行的世界12強中山資格賽，捷克國家隊將先來台參與熱身賽，他們世界排名目前位列第16，爭取首度進軍12強的地主中國，則排在第19，兩國名次都沒有變動。中山資格賽中排名最高的是尼加拉瓜，世界排名為第14。