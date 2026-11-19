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▲全台及六都健身中心家數變化，台中188家超車台北奪冠，桃園5年增94.3%居冠。（圖／台灣房屋提供）

最愛運動城市大洗牌！台灣房屋根據財政部統計，截至今年8月全台健身中心達1,172家創新高，前8月全台總銷售額更狂賺逾153億元。六都排名同步翻轉，台中市以188家首度超車台北奪冠，桃園市5年暴增近翻倍，也為中大型商用店面帶來新商機。台灣人熱愛運動，台灣房屋集團統計財政部資料發現，截至今年 8 月全台健身中心達 1,172 家寫歷年新高，前 8 月總銷售額突破 153 億元、年增 11.4%。觀察六都排名，台中市以 188 家後來居上，首度超越蟬聯冠軍多年的台北市；桃園市則從 2022 年 70 家增至 136 家，5 年暴增 94.3% 近翻倍。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，台中受惠捷運綠線串聯生活圈及重劃區開發，帶動人口成長（尤以北屯區最明顯），支撐業者多元展店；桃園則因北北桃移居潮推升休閒消費力。執行長張旭嵐指出，近年器械皮拉提斯、匹克球與高爾夫模擬器蔚為風潮，各類運動教室積極拓點，成為住宅圈重要機能。李家妮表示，大型連鎖健身房偏好商圈整層或包棟空間，中小型場館則鎖定商辦與住宅區，二樓以上或地下室百坪空間亦受青睞，為中大型店面注入活水。張旭嵐提醒，運動場館建築類別多屬 D-1 與 D-5，消防與裝修標準嚴格，承租前務必確認土地分區與法規是否相符。