我是廣告 請繼續往下閱讀

反擊綠營邏輯不通 盧秀燕算帳：發4600億還剩5千多億給政府

針對立法院國民黨團力推普發現金2萬元，總統賴清德昨日表示恐造成債留子孫，甚至有違憲之虞。台中市長盧秀燕今（19）日上午受訪時正面反擊，直言民進黨提案普發1萬元不違憲、國民黨團提普發2萬元就是違憲，「民眾可能聽不懂這個邏輯」，痛批此舉是明顯的雙標；她更強調今年中央超徵稅收高達1兆元，既然政府宣稱AI紅利要與全民共享，那就應該「一人一半，感情卡袂散」。立法院國民黨團積極推動普發現金2萬元特別條例，力拚在明日選前最後一次立法院會中三讀通過。不過，總統賴清德昨日公開強調，在野黨所提的特別條例未充分考量歲入歲出平衡，不僅可能排擠其他重要政策支出，甚至還須增加舉債支應，恐有債留子孫的疑慮；賴清德也指出，該案涉及立法權與行政權的憲政權責分際，具有違憲之虞。面對府院的違憲與舉債質疑，盧秀燕今日上午主持台中市消防局各式消防車啟用典禮，會後接受媒體聯訪時表達不以為然。盧秀燕直言，民進黨自己提案普發現金1萬元就沒有違憲，換成國民黨團提案普發2萬元就變成違憲，「我覺得民眾可能聽不懂這個邏輯」，她更連說兩次強調「這很明顯的雙標」。接著盧秀燕進一步替中央算起財政帳，指出今年受惠於科技紅利大爆發，中央超徵稅收高達1兆元，若全民普發2萬元，「只不過發4,600億元」，還佔不到超徵金額的一半，剩下的5,000多億元依然可以交由賴政府靈活運用。她最後更以流利台語金句總結，既然中央宣稱AI紅利要與人民共享，那麼政府與民眾就「一人一半，感情卡袂散」，這樣才比較公平。