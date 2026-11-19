全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日正式上市，距離前作《GTA 5》2013年9月推出，已相隔13年2個月，除了資深玩家搶先開玩，也吸引不少從未接觸過系列遊戲的新手入坑。想玩《GTA 6》需要準備哪些設備？開發商Rockstar Games官方公布的資訊，首波支援PS5、PS5 Pro和Xbox Series X、S主機，遊戲費用為2320元，如果家中有電視，最低約1萬1800元就能開玩，《NOWNEWS今日新聞》整理5大設備需求，新手玩家一次看懂。
《GTA 6》需要什麼主機？Xbox Series S最便宜、PS5近2萬元
根據開發商Rockstar Games官方公布的資訊，首波支援PlayStation 5（PS5）、PS5 Pro、Xbox Series X及Xbox Series S。PS4、PS4 Pro及Xbox One等舊款主機都無法直接安裝執行《GTA 6》，Windows電腦版本目前也尚未推出，因此即使家中已有高階電競電腦，現階段仍無法直接遊玩原生PC版。
如果希望用較低預算入坑，可以選擇Xbox Series S，以博客來目前販售的512GB版本為例，優惠價9480元，主機本身已附有一支控制器，加上《GTA 6》標準版2320元，總計1萬1800元，就能開玩。
但以遊戲的豐富性來說，會建議選擇PlayStation，入門款PS5數位版，官網售價1萬7989元、光碟版1萬9989元，PS5 Pro則為2萬7478元。以最便宜的PS5數位版計算，加上遊戲本體，至少需要2萬309元。
《GTA 6》一定要4K電視？手把還要另外買嗎？
除了遊戲主機，還需要準備電視或電腦螢幕，但新手不必為了《GTA 6》特別購買4K電視，只要家中現有電視具有相容的HDMI輸入介面，能正常連接PS5或Xbox主機，就可以直接使用，一般1080p Full HD螢幕也能滿足基本需求。4K、HDR及高更新率電競螢幕，主要是讓畫面呈現更加細膩、提升視覺體驗，並非《GTA 6》的必要設備。
手把的部分，一般全新PS5主機已附有一支DualSense無線控制器，Xbox Series X／S也會附上一支Xbox無線控制器，因此只想體驗《GTA 6》單人故事劇情，並不需要額外購買手把。
《GTA 6》容量高達212GB，儲存空間不夠恐要再花錢
Rockstar Games官方指出，《GTA 6》依不同裝置最多需要212GB可用空間，代表遊戲會占用主機相當大的儲存容量。尤其是選擇512GB版本Xbox Series S的玩家，由於系統本身就會占用部分空間，安裝《GTA 6》後，剩餘容量可能相當有限。如果主機裡已經有其他大型遊戲，可能就需要先刪除不常玩的遊戲，或考慮購買相容的儲存擴充設備。但依照Sony官方說明，PS5遊戲必須安裝於主機內建儲存空間，或符合規格的M.2 SSD，USB外接硬碟只能用來儲存PS5遊戲資料，不能直接啟動遊戲。
《GTA 6》遊戲片2320元起
目前台灣PlayStation Store標準版售價2320元、終極版2900元，兩者價差580元。標準版已包含完整遊戲，終極版則額外提供特殊載具、武器及服裝等內容，新手若主要想體驗劇情，購買標準版就已足夠。《GTA 6》雖然也有推出實體盒裝，但盒內並沒有遊戲光碟，而是提供數位下載序號，因此玩家仍需要透過網路下載遊戲。建議使用穩定的家用寬頻，避免下載龐大遊戲檔案時發生中斷。
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根據開發商Rockstar Games官方公布的資訊，首波支援PlayStation 5（PS5）、PS5 Pro、Xbox Series X及Xbox Series S。PS4、PS4 Pro及Xbox One等舊款主機都無法直接安裝執行《GTA 6》，Windows電腦版本目前也尚未推出，因此即使家中已有高階電競電腦，現階段仍無法直接遊玩原生PC版。
如果希望用較低預算入坑，可以選擇Xbox Series S，以博客來目前販售的512GB版本為例，優惠價9480元，主機本身已附有一支控制器，加上《GTA 6》標準版2320元，總計1萬1800元，就能開玩。
但以遊戲的豐富性來說，會建議選擇PlayStation，入門款PS5數位版，官網售價1萬7989元、光碟版1萬9989元，PS5 Pro則為2萬7478元。以最便宜的PS5數位版計算，加上遊戲本體，至少需要2萬309元。
除了遊戲主機，還需要準備電視或電腦螢幕，但新手不必為了《GTA 6》特別購買4K電視，只要家中現有電視具有相容的HDMI輸入介面，能正常連接PS5或Xbox主機，就可以直接使用，一般1080p Full HD螢幕也能滿足基本需求。4K、HDR及高更新率電競螢幕，主要是讓畫面呈現更加細膩、提升視覺體驗，並非《GTA 6》的必要設備。
手把的部分，一般全新PS5主機已附有一支DualSense無線控制器，Xbox Series X／S也會附上一支Xbox無線控制器，因此只想體驗《GTA 6》單人故事劇情，並不需要額外購買手把。
《GTA 6》容量高達212GB，儲存空間不夠恐要再花錢
Rockstar Games官方指出，《GTA 6》依不同裝置最多需要212GB可用空間，代表遊戲會占用主機相當大的儲存容量。尤其是選擇512GB版本Xbox Series S的玩家，由於系統本身就會占用部分空間，安裝《GTA 6》後，剩餘容量可能相當有限。如果主機裡已經有其他大型遊戲，可能就需要先刪除不常玩的遊戲，或考慮購買相容的儲存擴充設備。但依照Sony官方說明，PS5遊戲必須安裝於主機內建儲存空間，或符合規格的M.2 SSD，USB外接硬碟只能用來儲存PS5遊戲資料，不能直接啟動遊戲。
《GTA 6》遊戲片2320元起
目前台灣PlayStation Store標準版售價2320元、終極版2900元，兩者價差580元。標準版已包含完整遊戲，終極版則額外提供特殊載具、武器及服裝等內容，新手若主要想體驗劇情，購買標準版就已足夠。《GTA 6》雖然也有推出實體盒裝，但盒內並沒有遊戲光碟，而是提供數位下載序號，因此玩家仍需要透過網路下載遊戲。建議使用穩定的家用寬頻，避免下載龐大遊戲檔案時發生中斷。