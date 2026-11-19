由「有趣餐飲行銷」規劃的年度盛會《2026 臺北咖。啡節》，即將於12月3日至12月6日 在圓山花博花海廣場、環形廣場盛大登場！今年主題為「Flavor Beyond Borders」，不僅一次囊括頂級精品手沖咖啡、創意咖啡特調、療癒系抹茶等多元飲品選擇，活動場域也升級為雙場域展演規模，本屆盛會集結超過60家臺灣與海外精品咖啡名店，有13家海外人氣品牌首度登臺。此外最新公布的《2026 亞太區百大咖啡館（Asia-Pacific's 100 Best Coffee Shops 2026）》榜單中，共有 7 間入選名店也將參與此次活動。
主辦方提到，本屆盛會集結超過60家臺灣與海外精品咖啡名店，有13家海外人氣品牌首度登臺。日本陣容包括散發海島清新氣息的沖繩「Lumi umi」；重視面對面交流分享、堅持不提供線上販售的名古屋代表「SHRUB COFFEE」；勇奪《2026 PCRC 巴拿馬咖啡烘焙大賽》冠軍的兵庫「CINEMA COFFEE ROASTERS」；以新復古喫茶氛圍演繹京都日常的「KAZETO COFFEE」；主理人榮獲《2023 JCRC 日本咖啡烘焙大賽》亞軍的仙台「Keyaki Coffee」；以及串聯咖啡、藝術與北國生活日常的札幌人氣據點「Node brewit」。
也有印尼名店「Space Roastery」 曾登上世界經濟論壇（WEF）國際舞台
更有韓國與東南亞店家，像是來自印尼日惹、以實驗精神與前衛潮流美學受到矚目的「Space Roastery」，不僅社群坐擁15萬粉絲，更曾登上世界經濟論壇（WEF）國際舞台；泰國則由嚴選逾百種咖啡豆、主打精準客製化烘焙的「Y'EST WORKS Coffee Roastery」，與深耕在地咖啡產區、引領泰國精品咖啡浪潮的先驅品牌「Brave Roasters」領軍登場。
新加坡方面，邀請到重視咖啡溯源與永續採購的重量級精品咖啡品牌「PPP Coffee」，以及以日文「休憩」為名、傳遞自在咖啡日常的「Kyuukei Coffee」。韓國則由首爾以乾淨純粹風味聞名、深受當地咖啡愛好者推崇的精品咖啡地標「Center Coffee Korea」，以及運用現代美學重新詮釋手沖儀式感的「Brewing Ceremony」。
《亞太區百大咖啡館》中 有7 間神店參與
另外，最新公布的《2026亞太區百大咖啡館（Asia-Pacific's 100 Best Coffee Shops 2026）》榜單中，共有7間入選名店也將於本次活動驚艷亮相，包含勇奪亞太區第3名的日本指標名店「ULT Coffee Roaster」、香港兩大精品代表—第15名「Urban Coffee Roaster」與第73名「Roastwork」、新加坡人氣品牌——第36名「Alchemist」與第 38 名「Homeground Coffee Roasters」、名列第58名的韓國首爾話題品牌「Brewing Ceremony」，以及榮獲第60名、為臺灣精品咖啡實力增添國際能見度的「Coffee Sind」，讓咖啡迷們一站就能品飲世界級的頂尖風味。
現場還有咖啡節限定作品、珍稀咖啡豆
主辦方更提到，海內外頂尖職人也為本屆活動特別準備多款限定作品與珍稀咖啡豆，從世界級拉花技藝、冠軍咖啡師特調，到專為臺灣市場打造的獨家配方與限量批次。包含有來自東京的「LIWEI TOKYO」，由榮獲 2022 年《大阪拉花大賽》、2026年《Shawn Coffee 對流拉花賽》 冠軍的李維軒（Liwei）與 2026 年《洛杉磯世界拉花公開賽》冠軍蔡泓言（Curry）雙拉花冠軍重磅站台展現精湛技藝；香港在地極具代表性的「BLOSSOM 波甚珈琲」亦重磅呈獻今年《達芬奇咖啡師大賽》世界冠軍得獎作品。
各名店推出獨特咖啡豆 此活動限定
東京人氣咖啡「IRON COFFEE」則選用品牌獨家的「坦尚尼亞 伊圖姆比 圓豆」製作限定拿鐵，現場亦帶來兩款由 2020 年衣索比亞 COE 冠軍 Nigusse Gemeda Mude 操刀、專為臺灣活動採購的批次咖啡豆：「衣索比亞 Nigusse Gemeda Mude 厭氧蜜處理 熱衝擊」與「坦尚尼亞 刺槐山莊園 水洗藝伎」。
年年以國際評審身分參與 COE 並持續競標珍稀批次的名古屋「SHRUB COFFEE」，特別將尼加拉瓜、秘魯、墨西哥與宏都拉斯咖啡各以 50g 組成一套「COE 精選組」，推出本活動限定商品。京都「ABOUT US COFFEE」也將限量供應「印度香料奶茶 Chai Latte」。群馬「SHIKISHIMA COFFEE FACTORY」則用自己的方式詮釋臺灣城市，打造限定配方「桃園 Taoyuan」。
LINE Pay 祭出專屬支付好康 可得50元優惠券
不僅海內外陣容堅強的精品咖啡品牌雲集，《臺北咖。啡節》每日更精選8組風格各異的當紅餐車品牌進駐場外。此外，本屆更攜手 LINE Pay 祭出專屬支付好康，活動期間於現場首次使用 LINE Pay 付款，即獲得總價值50元優惠券（內含 10 元優惠券兩張與 30 元優惠券一張）。
門票有早鳥優惠 優惠價220元
門票即日起開放預訂，線上早鳥優惠即將於11月22日截止，咖啡迷敬請把握機會，提前規劃四日咖啡朝聖行程。購票請至 Klook 官方售票頁面。
🟡 「2026 臺北咖。啡節」活動資訊：
日期：2026 年 12 月 03 日 ㊃ ～ 12 月 06 日 ㊐
時間：上午 10:00 －晚間 18:00（ 12 月 3 日 ㊃ 12:00 開始）
地點：圓山花博－環形＆花海廣場（鄰近圓山捷運站）
購票：《 2026 臺北咖。啡節 》好咖集結出任務
▪️「2026 臺北咖。啡節」完整參展名單：
札幌｜NODE
仙台｜Keyaki Coffee
橫濱｜R E D P O I S O N
東京｜LIWEI TOKYO
東京｜X coffee GINZA
東京｜ROCA Coffee Roasters
東京｜BECAUSE COFFEE BREWERS
東京｜Lonich,
東京｜SABO TOKYO
東京｜IRON COFFEE
東京｜蜃気楼珈琲集団
靜岡｜ETHICUS
靜岡｜NOMAD COFFEE
新潟｜Days Coffee Roaster
群馬｜SHIKISHIMA COFFEE FACTORY
名古屋｜SHRUB COFFEE
長野｜koloro coffee
大阪｜ULT Coffee Roaster
伊勢｜NAKAMURA COFFEE
京都｜ABOUT US COFFEE
京都｜COFFEE BASE
京都｜KAZETO COFFEE
京都｜Direct Coffee
兵庫｜CINEMA COFFEE ROASTERS
大分｜3 CEDARS COFFEE / LA ARADA
熊本｜JUNCTION Coffee Roaster
熊本｜Appartement
福岡｜FILTER SUPPLY
沖繩｜Lumi Umi
沖繩｜Coffee etomoiri（西表島）
香港｜Urban Coffee Roaster
香港｜Roastwork
香港｜BLOSSOM 波甚珈琲
印尼｜Space Roastery
泰國｜Y'EST WORKS
泰國｜Brave Roasters
首爾｜Center Coffee
首爾｜Brewing Ceremony
新加坡｜PPP Coffee
新加坡｜Homeground Coffee Roasters
新加坡｜Kyuukei Coffee
新加坡｜Alchemist
臺北｜AD Cafe
臺北｜Coffee Sind
臺北｜液藝YiYi
臺北｜Billy Roaster
臺北｜Coffee Underwater
臺北｜酉日YOUR¡
臺北｜鬧蟬咖啡
臺北｜P. COFFEE ROASTER
臺北｜GABEE.
臺北｜KITE COFFEE
臺北｜ZUBIBA LAB
臺北｜品 PIN THÉ SAVOR
臺北｜引路咖啡
新北｜城市峽谷 Urban Canyon
新北｜林椐
臺中｜Phase Coffee Roasters
臺中｜Neighboring kaffa 鄰人咖啡
嘉義｜里響咖啡 Reshock coffee
餐車｜Devil&Angel-惡魔天使餐車
餐車｜LA la Taco 啦啦塔可餐車
餐車｜el postre 帛絲翠 x NOMAD COFFEE
餐車｜糸屯貝果
餐車｜NO TROUBLE
餐車｜The Oasis綠洲
餐車｜樹巢Tree Nest
餐車｜Taugamma頭家嬤煙燻BBQ
餐車｜What’s up 熱狗堡
餐車｜IrelandFuns
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更有韓國與東南亞店家，像是來自印尼日惹、以實驗精神與前衛潮流美學受到矚目的「Space Roastery」，不僅社群坐擁15萬粉絲，更曾登上世界經濟論壇（WEF）國際舞台；泰國則由嚴選逾百種咖啡豆、主打精準客製化烘焙的「Y'EST WORKS Coffee Roastery」，與深耕在地咖啡產區、引領泰國精品咖啡浪潮的先驅品牌「Brave Roasters」領軍登場。
新加坡方面，邀請到重視咖啡溯源與永續採購的重量級精品咖啡品牌「PPP Coffee」，以及以日文「休憩」為名、傳遞自在咖啡日常的「Kyuukei Coffee」。韓國則由首爾以乾淨純粹風味聞名、深受當地咖啡愛好者推崇的精品咖啡地標「Center Coffee Korea」，以及運用現代美學重新詮釋手沖儀式感的「Brewing Ceremony」。
《亞太區百大咖啡館》中 有7 間神店參與
另外，最新公布的《2026亞太區百大咖啡館（Asia-Pacific's 100 Best Coffee Shops 2026）》榜單中，共有7間入選名店也將於本次活動驚艷亮相，包含勇奪亞太區第3名的日本指標名店「ULT Coffee Roaster」、香港兩大精品代表—第15名「Urban Coffee Roaster」與第73名「Roastwork」、新加坡人氣品牌——第36名「Alchemist」與第 38 名「Homeground Coffee Roasters」、名列第58名的韓國首爾話題品牌「Brewing Ceremony」，以及榮獲第60名、為臺灣精品咖啡實力增添國際能見度的「Coffee Sind」，讓咖啡迷們一站就能品飲世界級的頂尖風味。
主辦方更提到，海內外頂尖職人也為本屆活動特別準備多款限定作品與珍稀咖啡豆，從世界級拉花技藝、冠軍咖啡師特調，到專為臺灣市場打造的獨家配方與限量批次。包含有來自東京的「LIWEI TOKYO」，由榮獲 2022 年《大阪拉花大賽》、2026年《Shawn Coffee 對流拉花賽》 冠軍的李維軒（Liwei）與 2026 年《洛杉磯世界拉花公開賽》冠軍蔡泓言（Curry）雙拉花冠軍重磅站台展現精湛技藝；香港在地極具代表性的「BLOSSOM 波甚珈琲」亦重磅呈獻今年《達芬奇咖啡師大賽》世界冠軍得獎作品。
東京人氣咖啡「IRON COFFEE」則選用品牌獨家的「坦尚尼亞 伊圖姆比 圓豆」製作限定拿鐵，現場亦帶來兩款由 2020 年衣索比亞 COE 冠軍 Nigusse Gemeda Mude 操刀、專為臺灣活動採購的批次咖啡豆：「衣索比亞 Nigusse Gemeda Mude 厭氧蜜處理 熱衝擊」與「坦尚尼亞 刺槐山莊園 水洗藝伎」。
年年以國際評審身分參與 COE 並持續競標珍稀批次的名古屋「SHRUB COFFEE」，特別將尼加拉瓜、秘魯、墨西哥與宏都拉斯咖啡各以 50g 組成一套「COE 精選組」，推出本活動限定商品。京都「ABOUT US COFFEE」也將限量供應「印度香料奶茶 Chai Latte」。群馬「SHIKISHIMA COFFEE FACTORY」則用自己的方式詮釋臺灣城市，打造限定配方「桃園 Taoyuan」。
LINE Pay 祭出專屬支付好康 可得50元優惠券
不僅海內外陣容堅強的精品咖啡品牌雲集，《臺北咖。啡節》每日更精選8組風格各異的當紅餐車品牌進駐場外。此外，本屆更攜手 LINE Pay 祭出專屬支付好康，活動期間於現場首次使用 LINE Pay 付款，即獲得總價值50元優惠券（內含 10 元優惠券兩張與 30 元優惠券一張）。
門票有早鳥優惠 優惠價220元
門票即日起開放預訂，線上早鳥優惠即將於11月22日截止，咖啡迷敬請把握機會，提前規劃四日咖啡朝聖行程。購票請至 Klook 官方售票頁面。
- 早鳥單日票｜優惠價 220元，線上販售至11月22日
- 活動單日票｜250 元
- 好咖雙日套票｜優惠價 590 元，限量 500 份，售完為止
（享有 12/3～12/4 單人雙日票 1 張、茶香綠限定色淺嚐杯 1 個）
- 兒童入場優惠｜身高未滿 120 公分可免費入場，未滿 12 歲須由成人陪同
🟡 「2026 臺北咖。啡節」活動資訊：
日期：2026 年 12 月 03 日 ㊃ ～ 12 月 06 日 ㊐
時間：上午 10:00 －晚間 18:00（ 12 月 3 日 ㊃ 12:00 開始）
地點：圓山花博－環形＆花海廣場（鄰近圓山捷運站）
購票：《 2026 臺北咖。啡節 》好咖集結出任務
▪️「2026 臺北咖。啡節」完整參展名單：
札幌｜NODE
仙台｜Keyaki Coffee
橫濱｜R E D P O I S O N
東京｜LIWEI TOKYO
東京｜X coffee GINZA
東京｜ROCA Coffee Roasters
東京｜BECAUSE COFFEE BREWERS
東京｜Lonich,
東京｜SABO TOKYO
東京｜IRON COFFEE
東京｜蜃気楼珈琲集団
靜岡｜ETHICUS
靜岡｜NOMAD COFFEE
新潟｜Days Coffee Roaster
群馬｜SHIKISHIMA COFFEE FACTORY
名古屋｜SHRUB COFFEE
長野｜koloro coffee
大阪｜ULT Coffee Roaster
伊勢｜NAKAMURA COFFEE
京都｜ABOUT US COFFEE
京都｜COFFEE BASE
京都｜KAZETO COFFEE
京都｜Direct Coffee
兵庫｜CINEMA COFFEE ROASTERS
大分｜3 CEDARS COFFEE / LA ARADA
熊本｜JUNCTION Coffee Roaster
熊本｜Appartement
福岡｜FILTER SUPPLY
沖繩｜Lumi Umi
沖繩｜Coffee etomoiri（西表島）
香港｜Urban Coffee Roaster
香港｜Roastwork
香港｜BLOSSOM 波甚珈琲
印尼｜Space Roastery
泰國｜Y'EST WORKS
泰國｜Brave Roasters
首爾｜Center Coffee
首爾｜Brewing Ceremony
新加坡｜PPP Coffee
新加坡｜Homeground Coffee Roasters
新加坡｜Kyuukei Coffee
新加坡｜Alchemist
臺北｜AD Cafe
臺北｜Coffee Sind
臺北｜液藝YiYi
臺北｜Billy Roaster
臺北｜Coffee Underwater
臺北｜酉日YOUR¡
臺北｜鬧蟬咖啡
臺北｜P. COFFEE ROASTER
臺北｜GABEE.
臺北｜KITE COFFEE
臺北｜ZUBIBA LAB
臺北｜品 PIN THÉ SAVOR
臺北｜引路咖啡
新北｜城市峽谷 Urban Canyon
新北｜林椐
臺中｜Phase Coffee Roasters
臺中｜Neighboring kaffa 鄰人咖啡
嘉義｜里響咖啡 Reshock coffee
餐車｜Devil&Angel-惡魔天使餐車
餐車｜LA la Taco 啦啦塔可餐車
餐車｜el postre 帛絲翠 x NOMAD COFFEE
餐車｜糸屯貝果
餐車｜NO TROUBLE
餐車｜The Oasis綠洲
餐車｜樹巢Tree Nest
餐車｜Taugamma頭家嬤煙燻BBQ
餐車｜What’s up 熱狗堡
餐車｜IrelandFuns